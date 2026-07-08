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Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu u EU.

O tome da li će se za Srbiju otvoriti nova poglavlja na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Aleksandar Đurđev, predsednik "Srpske lige" i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Pažljivo sam pratio raspravu u Evropskom parlamentu o Srbiji i utisak je da je ton većine izlaganja bio izrazito negativan. Od osam evroparlamentaraca koji su govorili, uz Martu Kos i Tonina Piculu, gotovo svi su iznosili kritike na račun Srbije. Posebno je ukazano na to da izveštaj, koji sadrži 102 tačke, gotovo u potpunosti ima negativan ton, dok su svega dve ocene neutralne ili delimično pozitivne. Međutim, kada se analiza pogleda dublje, vidi se da je Marta Kos govorila i o oblastima u kojima je Srbija ostvarila određeni napredak, poput izbornih zakona i reformi koje su usvajane u Narodnoj skupštini - rekao je Obrknežev.

Politički analitičar - Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

Najčešće zamerke iz Brisela

Dodao je da su glavne zamerke evropskih poslanika bile usmerene na saradnju Srbije sa Rusijom, pitanja slobode medija i ljudskih prava.

- Kao ključne kritike navodili su saradnju sa Ruskom Federacijom, prisustvo srpskih zvaničnika određenim međunarodnim događajima, kao i stanje u oblasti medijskih sloboda i ljudskih prava. To su teme koje se godinama ponavljaju u izveštajima Evropskog parlamenta. Međutim, istovremeno se zanemaruju određeni primeri iz samih država članica Evropske unije kada je reč o medijskim slobodama i dostupnosti pojedinih televizijskih sadržaja - naveo je.

Đurđev je ocenio da se stav građana Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji menja pod uticajem političkih poruka i iskustava drugih zemalja.

- Dragoceno je za našu državu što na njenom čelu ima vrlo trezvenog političkog lidera, predsednika Aleksandra Vučića. Smatram da on iznosi stav koji u velikoj meri odražava raspoloženje građana Srbije. Danas mali broj ljudi zaista veruje da će Srbija uskoro postati članica Evropske unije, a odgovornost za to, po mom mišljenju, snose birokrate Evropske unije, koje su svojim potezima doprinele gubitku poverenja građana u evropski put. Istovremeno, građani mogu da vide i sa kakvim se problemima suočavaju pojedine članice EU, ali i zemlje kandidati poput Crne Gore, pa sve to utiče na percepciju evropskih integracija u Srbiji - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Pritiske trpimo već sada, bez obzira na to što još nismo članica Evropske unije. Pomenut je i Tonino Picula, koji svakako nije nevažna politička figura, jer je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Od kada je preuzeo tu funkciju, nisam čuo nijednu pozitivnu ocenu o Srbiji, zbog čega smatram da njegov pristup dodatno opterećuje odnose sa Evropskom unijom. Ako tome dodamo i jučerašnje događaje u Beogradu, uključujući dolazak predsednika Vrhovne rade Ukrajine u vojnoj uniformi i ton njegovog obraćanja, smatram da je reč o potezu koji je bio neprimeren i koji sam doživeo kao svojevrsnu poruku pritiska prema Srbiji - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Đurđev.

03:09 "GDE JE NESTALO POVERENJE U EU?" Rasprava o Srbiji otvorila pitanje odnosa Beograda i Brisela: "Tonino Picula nikad nije rekao ništa pozitivno o Srbiji! Izvor: Kurir televizija

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