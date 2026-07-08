"KADA ĆE SE ANEM, UNS ili NUNS OGLASITI DA OSUDE VREĐANJE NOVINARKI" Brnabićeva reagovala na ćutanje novinarskih udruženja povodom izjave Zdravka Ponoša!
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić osudila je ćutanje novinarskih udruženja ANEM, UNS i NUNS povodom skandaloznih uvreda koje je lider pokreta SRCE Zdravko Ponoš uputio voditeljkama televizije "Prva".
- Razmišljam kada će se ANEM ili UNS ili NUNS oglasiti da osude vređanje novinarki od strane, ni manje ni više, nego osobe koja je bila kandidat za predsednika Republike Srbije, i to kandidat "kulturne, obrazovane, svezube" - jednom rečju "elitne" Srbije? Kada će, i iz kog razloga već nisu, stati u zaštitu svojih koleginica za koje je taj jadan izgovor za čoveka rekao da "dolaze u jutarnji program direktno sa štajge"? Za vređanje fotoreportera ide kazna od 30.000 dinara, ali za mnogo brutalnije vređanje novinarki nema ni kazne ni osude? Zabrinuti su zbog pogoršanja položaja novinara, ali ne reaguju kad im koleginice nazivaju prostitutkama? Teško da može jadnije i bednije - napisala je Brnabićeva na Iksu.
Predsednik stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš izjavio je na Iksu da "voditeljke ne bi trebalo da dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, da gosti ne budu iz kafane".
- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM - izjavio je Ponoš.
Kurir Politika