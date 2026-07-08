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Goran Karadžić, proslavljeni košarakaš, a sada direktor JP Stara planina, govorio je o kritičarima vlasti i onima iz komšiluka, uspesima Srbije i odnosu prema Evropskoj uniji. Istakao je da je glavni problem u tome što drugi ne mogu da podnesu to što naša zemlja raste i napreduje.

Karadžić, inače član srpske napredne stranke, smatra da je Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića postala "ogroman zalogaj" za mnoge, te da iz tog razloga proističe ogromna mržnja. Posebno se osvrnuo na poteze Evropske unije, oštro kritikujući odluku da se Toninu Piculi poveri vođenje procesa vezanih za EU, ističući da je time čitava situacija "rasklinkana".

U emotivnom delu izlaganja, Karadžić je apelovao na mlade i na sve ljude na bitnim pozicijama da neguju slogu, poručujući da ne sme ići "brat na brata, nego da ide brat za brata", naglasivši da će taj stav ponavljati dok je živ.

- A s druge strane oni neka rade, pokazuju svoju mržnju... A neka je Aleksandar živ i zdrav i neka ga Bog čuva - poručio je Karadžić, dodajući da su Srpska pravoslavna crkva i sam nacionalni identitet najveća svetinja.

On je istakao veliku zahvalnost Bogu što je rođen kao Srbin, naglasivši važnost edukacije mladih o istoriji kroz domaću kinematografiju. Prema njegovim rečima, filmovi poput "Dare iz Jasenovca" i "Oluje" su ono što će omladini ostati urezano u mozgovima, pa im stoga nisu potrebni grafiti.

Komentarišući protivnike, Karadžić se osvrnuo i na njihov način života, postavljajući otvoreno pitanje o stanju njihovog razuma usled, kako je naveo, konzumiranja "alkohola i psihoaktivnih supstanci", pitajući se da li im je od toga "mozak kaša". Iako je dodao da time nema nameru da vređa, zaključio je da se svi napadi svode isključivo na kontinuiranu mržnju prema Srbima.

Nasuprot tim napadima, on je istakao ljubav prema otadžbini, opisujući Srbiju kao jednu "veliku porodicu" koja za njene građane predstavlja svetinju.

Svoje izlaganje je efektno završio stihovima poznate rodoljubive pesme: "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za tebe život dati", poručivši svima koji ne znaju odakle je ta pesma da njeno poreklo istraže na internetu.