Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da mere države u oblasti demografije daju rezultate i navela da je za prvih pet meseci u ovoj godini rođeno 709 beba više nego u istom periodu prošle godine,

Ministarka je na sednici Skupštine Srbije, odgovarajući na kritike opozicionih poslanika na njen rad dok je bila na čelu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i na kritike populacione politike države, navela da stopa fertiliteta u Srbiji trenutno iznosi 1,63, dok je za vreme bivšeg ražima 2011. godine iznosila 1,4.

"Stopa nataliteta u Nemačkoj 2025. godine pala je na najniži nivo u gotovo dve decenije, a broj rođene dece najmanji je od završetka Drugog svetskog rata", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je da je u Italiji stopa fertiliteta 1,14, u Francuskoj 1,56, u Nemačkoj na istorijskom minimumu 1,32.

Ukazala je da stopa fertiliteta u Srbiji 1,63 nije dovoljna, ali je bolja nego u ovim zemljama.

Đurđević Stamenkovski je podsetila da je 2001. godine, nakon petokotobarskih promena, ukinuto ministarstvo koje se bavilo temom porodice i demografije.

Foto: Printscreen/RTS

"Ministarstvo za porodicu je ukinuto nakon petooktobarskih promena. Nije nikome padalo na pamet da ga vrati narednih 12 godina. Iznova je uspostavljeno proširenjem nadležnosti, sa ambicijom da se pored osnaživanja porodice i zaštite dece bavi i demografijom. I ono postoji od 2020. godine", ukazala je Đurđević Stamenkovski.

Podsetila je da je 2011. godine stopa fertiliteta iznosila 1,4 i da je tek postepeno krenula da raste nakon izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

"Naravno da smo svi saglasni oko toga da se deca ne rađaju zbog novca, nego iz ljubavi i prirodnog instinkta čoveka za produženjem vrste, ali je činjenica da su te mere dovele do većeg stepena sigurnosti samih roditelja i njihove želje da lakše se odluče na takav korak", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je da podaci pokazuju da je 2011. i 2012. godine roditeljski dodatak za prvo dete bio nešto više od 20.000 dinara a da je danas 500.000 dinara za rođenje prvog deteta, 735.000 dinara za rođenje drugog deteta, 2.280.000 dinara za rođenje trećeg deteta i 3.180.000 dinara za rođenje četvrtog deteta.

"Pravo na subvenciju za kupovinu prvog stana ili kuće koju ostvaruju majke, a u izuzetnim slučajevima očevi, po osnovu rođenja deteta, je još jedna od mera koja je omogućila da više hiljada porodica u Srbiji dobije krov nad glavom", rekla je ministarka.

Dodala je da je u prethodnoj godini ministarstvo isplatilo 44,5 milijardi dinara samo po osnovu roditeljskog dodatka.

"Naravno, proporcionalno merama, mi očekujemo daleko veći demografski napredak, ali činjenica je da tu postoji niz drugih faktora. Na kraju krajeva, mi smo već decenijama kao nacija suočeni sa tim da smo stara nacija, da se pomerila granica stupanja u brak, da se danas kasnije dolazi do potomstva u odnosu na neki prethodni period i samim tim se smanjuju šanse za veći broj dece. I to je trend, nažalost, u većem delu sveta", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Podsetila je i na donošenje Zakona o kreditima za mlade kao meru koja je imala za cilj da podstakne mlade ljude da se ranije osamostale i dodala da je to deo konkretnih mera koje donose rezultat.