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Prema podacima najnovijeg istraživanja, više od 800.000 penzionera na izborima glasa za predsednika Aleksandra Vučića i politiku razvoja zemlje koju on godinama sprovodi.

To isto istraživanje kaže i da su žene starije od 65 godina najverniji glasači predsednika Vučića, kao i da predsednik, kako se navodi, "ne mora da kupuje glasove penzionera", jer oni već predstavljaju njegovu najstabilniju bazu podrške.

Ove brojke, koje je objavila blokaderska Nova S, žestoko su zasmetale upravo blokaderima koji su ubrzo nakon što je tekst ugledao svetlost dana počeli da sipaju najgnusnije uvrede na račun najstarijih sugrađana.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi vređaju penzionere Foto: Printscreen

Ne mareći za kulturu, vaspitanje ili, ne daj Bože, poštovanje prema nečijim godinama, salva pogrdnih reči na račun penzionera osvanula je na društvenim mrežama.

- Malo je što su nam s***** poslednjih 30 godina pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri, pišam vam se uskoro po grobu - stoji u jednoj od uvreda.

Blokaderi dalje poručuju da su penzioneri "izlapitisi i primitivci, stočni fond od populacije", kao i da su im "oni uništili život glasajući uvek za vlast".

Da su građani ove zemlje, koji su je svojim trudom i radom izgradili, "sebične drtine, spodobe i da je pakao to što oni odlučuju o budućnosti" - još jedna je uvreda na mreži Iks.

- Budućnost Srbije kreira njena prošlost, i to ne sve, nego ona indoktrinirana, neinformisana, neobrazovana, gladna i mesa i lekova i para za struju - smatraju besni blokaderi.

Da su neinformisana, neobrazovana, masa gladna para i lekova

Da će im pišati po grobovima uskoro

Da su izlapeli primitivci, marva i stočni fond