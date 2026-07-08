"To je rezultat usvojene rezolucije o Srbiji koja na izuzetno precizan, oštar, kritičan način govori o Vučićevom režimu, nepočinstvima, narušavanju prava građana Srbije, maltretiranju, hapšenju, prebijanju, krađi, korupciji, krađi izbora, uništavanju slobodnih medija, institucija, tužilaštva. Sve što vam padne napamet je u tekstu. Veliki dan za građane Srbije, veoma loš dan za Vučićev režim, čestitam, zahvaljujem se svim našim partnerima i svih političkih grupa značajnih evropskih političkih porodica s kojima smo ovde dva dana razgovarali, vrlo detaljno razgovarali, radili vezano za ovu rezoluciju, uopšte postavljanje Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića, tako da je danas Vučić ostao sa ekstremističkim grupama koje su ga podržale poput Orbanovog Fidesa i to je bila jedna jako tužna, tužna slika za njega, a jedan, rekao bih, jako, jako dobar dan za sve građane Srbije zato što istina o korupciji, nasilju, o gaženju naših sloboda, naših prava, o uništavanju demokratske Srbije, o zaustavljanju našeg evropskog puta, danas se najzad glasno, jasno govorilo, uprkos protivnljenju Evropske komisije i usvojen je tekst rezolucije izuzetno kritičan i negativan prema Vučićevoj vlasti. 468 prema 116, pogledajte semafor, Aleksandre i Ana obrišite suze".