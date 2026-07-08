ČEGA SE PAMETAN STIDI... Borko Stefanović slavi usvajanje Piculine rezolucije! Blokaderi likuju nad svim što šteti Srbiji
Blokderi se raduju svemu što škodi Srbiji! Tako Đilasov zamenik u Stranci slobode i pravde Borko Stefanović likuje zbog usvajanja rezolucije koju je izradio osvedočeni srbomrzac Tonino Picula.
Rezoluciju je danas usvojio Evropski parlament, a u tom dokumentu, naravno, Picula iznosi niz neosnovanih kritika na račun Srbije. Stefanović se tome raduje, jer čega se pametan stidi...
"Pogledajte semafor i obrišite suze Aleksandre i Ana. Dobra vest za građane Srbije!", napisao je Stefanović na društvenoj mreži "X".
Stefanović kaže da je rezolucija usvojena sa 468 glasova "za" i 116 "protiv" i dodaje:
"To je rezultat usvojene rezolucije o Srbiji koja na izuzetno precizan, oštar, kritičan način govori o Vučićevom režimu, nepočinstvima, narušavanju prava građana Srbije, maltretiranju, hapšenju, prebijanju, krađi, korupciji, krađi izbora, uništavanju slobodnih medija, institucija, tužilaštva. Sve što vam padne napamet je u tekstu. Veliki dan za građane Srbije, veoma loš dan za Vučićev režim, čestitam, zahvaljujem se svim našim partnerima i svih političkih grupa značajnih evropskih političkih porodica s kojima smo ovde dva dana razgovarali, vrlo detaljno razgovarali, radili vezano za ovu rezoluciju, uopšte postavljanje Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića, tako da je danas Vučić ostao sa ekstremističkim grupama koje su ga podržale poput Orbanovog Fidesa i to je bila jedna jako tužna, tužna slika za njega, a jedan, rekao bih, jako, jako dobar dan za sve građane Srbije zato što istina o korupciji, nasilju, o gaženju naših sloboda, naših prava, o uništavanju demokratske Srbije, o zaustavljanju našeg evropskog puta, danas se najzad glasno, jasno govorilo, uprkos protivnljenju Evropske komisije i usvojen je tekst rezolucije izuzetno kritičan i negativan prema Vučićevoj vlasti. 468 prema 116, pogledajte semafor, Aleksandre i Ana obrišite suze".