Slušaj vest

Nakon što je lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš na svom Iks nalogu na krajnje uvredljiv i mizogin način komentarisao izgled i profesionalnost novinarki i gošći televizije Prva, opozicija je nastavila taj trend u Skupštini Srbije.

Naime, danas je Branko Lukić, poslanik "Mi, snaga naroda Branimir Nestorović" istakao da se vidi da je jedan zakon ''pisala žena'', jer se vidi da nema znanja.

- Ne verujem da je to gospodin Odalović, pošto on ima previše znanja. Ovo kao da su pisale žene, u svo dužno poštovanje ženama, koje nikada nisu videle.... Ne govorim o ženama koje pucaju - rekao je Lukić.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić ga je prekinula i izrekla opomenu.

- Ja zaista ne znam koji je vaš problem sa ženama sve zajedno. Ali za ovo dobijate opomenu. Ne znam šta vam je problem sa ženama, imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi tri puta. Opomena, pa dalje pričajte o ženama tako. Predsednik vaše stranke "Srbija Centar - Srce'' je brutalno duboko uvredio sve žene. Ne samo u Srbiji, sve žene, a posebno novinarke. I vi to niste osudili. Dakle, ni oficir, ni džentlmen, ni čovek. Idemo dalje - istakla je Brnabieva.

Pogledajte na snimku kako je to izgledalo: