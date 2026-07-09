Slušaj vest

Nakon što je lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš na svom Iks nalogu na krajnje uvredljiv i mizogin način komentarisao izgled i profesionalnost novinarki i gošći televizije Prva, opozicija je nastavila taj trend u Skupštini Srbije.

Naime, danas je Branko Lukić, poslanik "Mi, snaga naroda Branimir Nestorović" istakao da se vidi da je jedan zakon ''pisala žena'', jer se vidi da nema znanja.

Ne propustitePolitikaSKUPŠTINA NASTAVILA SA RADOM: Pred poslanicima danas rasprava o više od 300 amandmana, u fokusu Zakon o oružju i municiji
WhatsApp Image 2026-07-06 at 10.30.12 (1).jpeg

- Ne verujem da je to gospodin Odalović, pošto on ima previše znanja. Ovo kao da su pisale žene, u svo dužno poštovanje ženama, koje nikada nisu videle.... Ne govorim o ženama koje pucaju - rekao je Lukić.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić ga je prekinula i izrekla opomenu.

- Ja zaista ne znam koji je vaš problem sa ženama sve zajedno. Ali za ovo dobijate opomenu. Ne znam šta vam je problem sa ženama, imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi tri puta. Opomena, pa dalje pričajte o ženama tako. Predsednik vaše stranke "Srbija Centar - Srce'' je brutalno duboko uvredio sve žene. Ne samo u Srbiji, sve žene, a posebno novinarke. I vi to niste osudili. Dakle, ni oficir, ni džentlmen, ni čovek. Idemo dalje - istakla je Brnabieva.

Pogledajte na snimku kako je to izgledalo:

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"KADA ĆE SE ANEM, UNS ili NUNS OGLASITI DA OSUDE VREĐANJE NOVINARKI" Brnabićeva reagovala na ćutanje novinarskih udruženja povodom izjave Zdravka Ponoša!
Ana Brnabić
Politika"NE VREDE NI 0,5%, TO JE POTPUNO PROMAŠENI POLITIČKI PROJEKAT" Parandilović udario na tzv. proEU opoziciju: Taj savez je napravljen zbog medija (VIDEO)
Miloš Parandilović Goran Ješić, Pavle Grbović, Ponpš, Đilas.jpg
PolitikaNOVA PERJANICA BLOKADERA U RATU SA SVOJIMA IZ OPOZICIJE! Jelena Pavlović isprozivala ZLF: Ne znam u kojoj su grupi, a ne znaju ni oni (FOTO)
Jelena Pavlovic.jpg
PolitikaJOVANOV OPTUŽIO OPOZICIJU ZA POLITIZACIJU VAŽNIH TEMA: Žele da zatvore privredu, ništa nisu podržali, samo su šibicarili kao što su uvek šibicarili! (VIDEO)
PDJ_0015.jpg