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Svi pokušaji blokadera da javnosti predstave Srbiju kao izolovanu zemlju, a predsednika Aleksandra Vučića kao diktatora s kojim niko neće da priča, svakog dana se nezaustavljivo ruše kao kula od karata, a poslednji dokaz je pismo kojim je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Žoan Pons Sampjetro obavestio predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da je Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Skupštine Srbije da 2027. godine bude domaćin zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu!

- Želeo bih da izrazim svoju iskrenu zahvalnost za inicijativu Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, kako je navedeno u Vašem pismu od 12. marta 2026. i za izuzetnu fleksibilnost koju je Vaša delegacija pokazala u prilagođavanju aranžmana za ovaj važan događaj - naveo je Sampjetro.

On je dodao da je poziv, koji je prvobitno upućen za domaćinstvo godišnjeg zasedanja 2028. godine, Parlamentarna Skupština toplo pozdravila i dodao da je velika čast za Parlamentarnu skupštinu OEBS-a što je Srbija sada u poziciji da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine.

- Stalni komitet je o ovome obavestio šef srpske delegacije, gospodin Milan Radin, tokom sastanka u Hagu 4. jula i sa zadovoljstvom potvrđujem da je Parlamentarnoj skupštini OEBS-a čast da prihvati poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu - ističe se u pismu.

Dodaje se da spremnost tima Skupštine Srbije da se prilagodi revidiranom vremenskom okviru u kratkom roku pokazuje izuzetne organizacione kapacitete i istinski duh saradnje i naveo da je Parlamentarna skupština OEBS-a na tome veoma zahvalna.

On je izrazio uverenje da će godišnje zasedanje pružiti odličnu priliku da se pokaže posvećenost Srbije parlamentarnom dijalogu i međunarodnoj saradnji i dodao da se Međunarodni sekretarijat raduje tesnoj saradnji sa službama Narodne skupštine kako bi se osiguralo uspešno planiranje i realizacija ovog važnog događaja.

Samjpetro je još jednom zahvalio na pozivu i snažnoj podršci Narodne skupštine radu Parlamentarne skupštine OEBS-a.

- Radujemo se produktivnoj saradnji u pripremama za Godišnje zasedanje 2027. godine - dodaje se u pismu.