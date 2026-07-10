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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koja boravi u poseti Srbiji.

Sastanak se održava u Domu Narodne skupštine Srbije.

Ana Brnabić na sastanku sa delegacijom ODIHR-a Foto: Peđa Vučković

Brnabić je ranije izjavila da je Srbija posvećena reformama koje će je približiti EU i navela da je parlament ove godine usvojio 23 zakona koja su direktno u vezi sa evrointegracijama, od kojih je 14 direktno povezano sa primenom pravnih tekovina EU ili sa Planom rasta.

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Brnabićeva je, na događaju "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji su u Briselu prošle nedelje organizovali Vlada Srbije i Misija Srbije u EU, rekla da je fokus parlamenta sprovođenje preporuka ODIHR-a.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su u maju izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru predsednika Republike i Zakona o Ustavnom sudu, kao deo preporuka ODIHR- za unapređenje izbornih uslova.

Na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine Srbije koja je počela u ponedeljak su, između ostalog, i izmene Predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji, kako je naveo predlagač, poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, predstavlja nastavak ispunjavanja preporuka ODIHR-a.

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Ana Brnabić sastanak ODIHR Izvor: Kurir

Kurir Politika

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