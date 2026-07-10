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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je na početku današnje sednice povukla meru opomene poslaniku pokreta "Mi-snaga naroda" Branku Lukiću koju mu je juče izrekla, jer je tokom rasprave po amandmanima na Zakon o oružju i municiji, kazao da mu deluje kao da su taj zakon pisale žene.

Brnabić je kazala da je meru povukla jer je Lukić uputio "iskreno izvinjenje".

Branko Lukić, poslanik Foto: Printscreen/RTS

- To je primer kako treba zajedno da radimo - kazala je Brnabić.

Lukić je tokom jučerašnje skupštinske rasprave ukazao da je u predloženom zakonu razdvojeno skladištenje punjene i fabričke municije, ističući da tu ne postoji razlika i da to ne bi trebalo da bude razdvojeno u zakonu. Izvinjenje ženama koje rade u MUP-u, nakon govora Lukića, uputio je i ministar pravde Nenad Vujić.

I sam Lukić je kasnije tokom sednice uputio izvinjenje svim ženama i svim poslanicama u Skupštini "zbog svog neumesnog govora".

O čemu poslanici raspravljaju?

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Na dnevnom redu je 18 tačaka.

Foto: Peđa Vučković

Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a posle rasprave o njima skupština će se u danu za glasanje izjasniti o svim tačkama dnevnog reda.

Vanredno zasedanje počelo je 6. jula.

Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, na izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima.

00:36 Osmo vanredno zasedanje NSRS, nastavak Izvor: Peđa Vučković