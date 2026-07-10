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Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da će građani Srbije na predstojećim izborima, koji su najavljeni za septembar, ili oktobar, moći da biraju između onih koji streme ka tome da bude sve bolje i onih koji su pokazali da od programa nemaju ništa. Takođe je govorio i o portalu "Ko si bre ti?" koji je danas počeo sa radom.

Na pitanje kada će biti održani izbori pošto je bilo više najava, Glišić je rekao da će svakako biti ove godine i podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će najverovatnije biti održani parlamentarni pa predsednički izbori.

- Predsednik je dao reč da će vanrednih parlamentarnih izbora biti i biće ih. U prošlosti su kritičari često tražili opravdanja za svoje poraze u tome što su se izbori na različitim nivoima održavali istovremeno. Sada više nemaju taj izgovor. Biće parlamentarni izbori, a nakon toga imaju priliku da se pokažu na predsedničkim izborima. Takođe, tokom 2027. godine predstoje izbori u 65 lokalnih samouprava i velikih gradova, gde će ponovo imati priliku da predstave tačke svog programa i vide koliku podršku za takvu politiku zaista dobijaju od naroda“, zaključio je ministar - rekao je Glišić.

Foto: Ilija Ilić

Napomenuo je da, ipak, kao što može uvek da bude bolje, može da bude i gore.

- Zbog toga, pošto ste pomenuli izbore, građani će imati jedan vrlo jasan izbor između onih koji će da streme ka tome da bude sve bolje i bolje ili onih koji su vam pokazali da od programa nemaju ništa, sem kad ih pitate da vas povrede malo, da vas istuku i čupaju za kosu. Dakle, može da bude i gore - istakao je Glišić.

Na pitanje da prokomentariše današnji početak rada portala "Ko si bre ti" i šta građani najviše zameraju vlasti, Glišić je rekao da postoje dva ugla iz kojih možemo to da se analizira.

- Postoje dva ugla iz kojih možemo analizirati potrebe ljudi. Jedno je pitanje životnog standarda – građani su videli da plate rastu i zanima ih da li će taj trend biti nastavljen do kraja godine. Penzioneri su se uverili da penzije realno rastu i traže garancije da će se takva politika voditi i u narednom periodu. S druge strane, videli smo da se na godišnjem nivou mogu otvoriti stotine kilometara auto-puteva; ljudi kažu da je sada brže, bezbednije i jeftinije, pa ih zanima da li će se to nastaviti, da li će se završiti spajanje sa istokom i da li su u planu nove saobraćajnice - rekao je Glišić.

Dodao je da građane zanimaju ih putevi i druge konkretne stvari koje utiču na njihov svakodnevni život, ali i politička stabilnost.

- Jer niko ne želi blokade, iživljavanje i tenzije koje pojedini akteri šire po Srbiji - rekao je Glišić.

Dodao je da sa druge strane, postoje i zamerke koje se uglavnom odnose na neke predstavnike vlast u lokalnoj samoupravi, koji su nešto obećali, pa nisu ispunili, rekao je Glišić.

Ministar je rekao da kada obilazi neke lokalne samouprave i ode u neko selo može da čuje da u razgovoru sa ljudima da kažu kako je neko nešto obećao a nije ispunio.

Portal "Ko si bre ti?" Foto: Printscreen

- Pokušavamo to da rešimo i onda pokušavamo i mi kadrovski da napravimo neku dodatnu selekciju od ljudi koji mogu da nose taj posao i da se odvojimo od onih koji bi samo 'na priču' da budu naši predstavnici u lokalu - rekao je Glišić.

Što se tiče tiče projekata Ministarstva za javna ulaganja, kazao je da na današnji dan imaju 64 aktivna projekta čija je vrednost 65 milijardi dinara.

- Najznačajniji svakako projekti jesu iz oblasti zdravstva, njih 11 je ukupno, i gotovo polovina novca ide na taj deo. Svakako, najznačajniji objekti jesu objekat Tiršove 2, koji je nešto preko 118 miliona evra, porodilište u Višegradskoj takođe. Pripremamo se uskoro, i nadam se da ćemo vrlo brzo ući i u postupak realizacije projekta porodilišta u Nišu, koji će takođe biti jedan od velikih, značajnih infrastrukturnih projekata, rekao bih kapitalnih - naveo je Glišić.

Kaže da imaju i 28 objekata u oblasti obrazovanja, od manjih škola u manjim sredinama do velikih škola u velikim gradovima i u velikim centrima, kao i 15 aktivnih gradilišta po pitanju vodosnabdevanja.

Glišić je najavio da će sledeće sedmice na dan ili dva posetiti jug Srbije.