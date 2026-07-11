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Uprkos tome što je osam zemalja članica Evropske unije trenutno protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, prostora za optimizam i dalje ima, a ključni korak napred na evropskom putu nije isključen, ocenjuje za Kurir potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač.

Ona ističe da, zahvaljujući jasnoj preporuci Evropske komisije (EK) i podršci ključnih igrača poput Nemačke i Francuske, Srbija ne treba da gubi nadu, jer će predstojeći diplomatski forumi biti prilika da se broj država koje se protive otvaranju ovog klastera dodatno smanji.

Evropska komisija Foto: Shutterstock

- Sa jedne strane, veoma je značajno što je EU ponovila preporuku za otavaranje Klastera 3 i poslala pismo Evropskom savetu, a mislim da i kada slušamo izjave Marte Kos je jasno da Evropa smatra da bi Srbija trebalo da se nagradi. Sada nije bilo konsenzusa oko otvaranja pomenutog klastera, ali ja ne bih gubila nadu, jer narednih dana će biti foruma i diskusija na kojima se radi na približavanju napretka Srbije svim članicama. Možda je Holandija najviše protiv i to zbog neusklađiavanja spoljnje politike Srbije sa spoljnom politikom EU, ali je istina da smo se trudili i većina zemalja članica zna da smo sa 40 odsto usklađenosti došli na 63, u jednom momentu na 66, ali nismo došli do tih 70 odsto i to zato što EU stalno uvodi neke nove pakete sankcija Rusiji - kazala je Kovač za Kurir i dodala:

"Veoma je važno što je na našoj strani sada i Nemačka, pored Francuske, Italije i drugih zemalja..."

- Jednostavno kod nekih članica ima nerazumevanja, ali većina oni kojim pomno prate situaciju u Srbiji, u Evropskoj komisiji, vidi koliko je Srbiju uradila na ispunjavanju svih obaveza i preporuka. Učinjeni su veliki koraci, Srbija je mnogo napredovala na evropskom putu i ne mislim u simboličnom smilsu da ne treba gubiti nadu, već se zaista nadam da će zahvaljujući diplomatskim naporima broj zemalja koji se protive otvaranju Klastera 3 da se smanji. Veoma je važno što je na našoj strani sada i Nemačka što nekada nije bio slučaj, naravno pored Francuske, Italije, Španije i drugih zemalja...

Prof. dr Aleksandra Tomić, narodni poslanik i član Predsetništva SNS kazala je za Kurir TV da smatra da bi trebalo da "budemo relani optimisti", bez obzira na to da li će Klaster biti otvoren ili ne.

Aleksandra Tomić, član Predsetništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

- Očigledno je da postoji određeni diplomatski zamah i da su države članice Evropske unije prepoznale napore koje je Srbija uložila, pre svega kada je reč o zakonodavnom okviru. Da nije bilo saradnje Vlade Srbije, operativnog tela, Ministarstva za evropske integracije, Narodne skupštine i predsednika Srbije, verovatno ne bismo dobili ni ovakvu podršku, jer predstavnici država članica ne bi imali potpun uvid u ono što je urađeno na evropskom putu - kazala je Tomićeva.

"Možda je Holandija najviše protiv, i to zbog neusklađivanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom EU"

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ivan Bošnjak izjavio je da članice EU koje su protiv otvaranja Klastera 3 Srbiji spočitavaju odnose s Rusijom i ukazavši da je ta grupa zemalja sada manja nego što je bila, ocenio da je potrebno izvesti diplomatsku ofanzivu u direktnoj komunikaciji s vladama zemalja koje su protiv.

- U preporuci EK stoji da ne bi trebalo pred Srbiju stavljati cilj koji se stalno pomera i od 27 zemalja članica, 19 podržava evropski put Srbije, a osam stavlja znak pitanja barem za jun kada je reč o otvaranju Klastera 3. Mora se komunicirati s tim nacionalnim vladama. Moramo da napravimo malu diplomatsku ofanzivu u direktnoj komunikaciji s tim zemljama. To se mora uraditi na pozitivan način, afirmativno. Definitivno je to put, jer ne zaboravite da je pre ova grupa zemalja brojala više od 10 njih u prethodnim iteracijama, gde je bila i Nemačka, a i neke druge zemlje su bile takođe u ovoj grupi koje su blokirale otvaranje Klastera 3 - kazao je Bošnjak za K1.

Kurir Politika