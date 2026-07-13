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Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom o nastavku saradnje u oblastima vladavine prava, izbornih reformi, slobode medija, ljudskih prava i jačanja demokratskih institucija.

Macut je istakao da je Srbija posvećena najširim reformama u društvu, vladavini prava, kao i unapređenju izbornog i medijskog zakonodavstva, u skladu sa preporukama međunarodnih partnera i u interesu građana.

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Tokom razgovora premijer Macut je podvukao da je uloga OEBS-a u regionu veoma bitna za Vladu Srbije i da će Beograd nastaviti da sarađuje sa Misijom i u buduće, kao pozudan i postojan parner.

Sagovornici su razgovarali i o primeni preporuka ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i o zaštiti bezbednosti novinara i unapređenju medijskih sloboda.

Predsednik Vlade Macut rekao je da Srbija je spremna da i u budućnosti doprinosi radu te organizacije, a generalni sekretar OEBS-a Sinirlioglu istakao je značaj višegodišnje saradnje sa Srbijom i saglasio se da postoji prostor za njeno unapređenje imajući u vidu, kako je rekao, ključnu ulogu naše zemlje za dobrobit regiona.

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Macut i generalni sekretar OEBS-a Izvor: Kurir

Kurir Politika

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