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Novi/stari član Saveta REM-a Rodoljub Šabić odbacio je kritike koje stižu iz dela opozicije zbog odluke četvoro nezavisnih kandidata da preuzmu mandate, ocenivši da ih istovremeno napadaju i vlast i deo opozicije.

Naime, Šabić je gostujući u emisiji "Tema jutra" na blokaderskoj N1 i izneo svoj komentar povodom njihove odluke u vezi sa Savetom REM.

Voditelj mu je postavio pitanje kako ocenjuje saopštenje Demokratske stranke nakon što su nezavisni članovi Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić odlučili su da se vrate u Savet nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.

Srđan Milivojević Foto: Printscreen

- Kako Vam zvuči Demokratska stranka: "Formiranje ovakvog REM-a je izdaja borbe građana i studenata"? - bilo je pitanje za Šabića.

Šabić je odgovorio:

- Nisam čuo studente. A ne znam da je predsednik Demokratske stranke student. Pretpostavljam da ne govori u ime većine građana, nisam siguran da Demokratska stranka sada ima takve resurse. To je olako, paušalno i uvredljivo. Nema prava da tako govori - poručio je Šabić.