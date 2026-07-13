Slušaj vest

Novi/stari član Saveta REM-a Rodoljub Šabić odbacio je kritike koje stižu iz dela opozicije zbog odluke četvoro nezavisnih kandidata da preuzmu mandate, ocenivši da ih istovremeno napadaju i vlast i deo opozicije. 

Naime, Šabić je gostujući u emisiji "Tema jutra" na blokaderskoj N1 i izneo svoj komentar povodom njihove odluke u vezi sa Savetom REM. 

Ne propustitePolitikaPOVRATAK ŠABIĆA U REM POVOD ZA NOVI RAT BLOKADERA! Đilas: "Treba da ga je sramota!", iz ZLF odgovaraju: "Teško da Đilas ima pravo da drži lekcije" (VIDEO)
Dragan Đilas Rodoljub Šabić

Voditelj mu je postavio pitanje kako ocenjuje saopštenje Demokratske stranke nakon što su nezavisni članovi Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić odlučili su da se vrate u Savet nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.  

Screenshot 2026-06-01 103147.jpg
Srđan Milivojević Foto: Printscreen

- Kako Vam zvuči Demokratska stranka: "Formiranje ovakvog REM-a je izdaja borbe građana i studenata"? - bilo je pitanje za Šabića.

Šabić je odgovorio: 

- Nisam čuo studente. A ne znam da je predsednik Demokratske stranke student. Pretpostavljam da ne govori u ime većine građana, nisam siguran da Demokratska stranka sada ima takve resurse. To je olako, paušalno i uvredljivo. Nema prava da tako govori - poručio je Šabić. 

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaPOVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI POZDRAVIO POVRATAK NEZAVISNIH ČLANOVA U SAVET REM-A: Antonijević: Srbiji je potreban REM sa kredibilitetom!
Milan Antonijević
PolitikaMARKOVIĆ UZVRATIO ŠABIĆU: Napadi na istragu o "zvučnom topu" deo su kampanje protiv institucija
WhatsApp Image 2026-06-19 at 17.37.52.jpeg
PolitikaOPOZICIJA U NOVOM TALASU TURBULENCIJA! Demokratsku stranku napuštaju odbori zbog nedostatka demokratije, ZLF u rasulu zbog studentske liste
dinic milivojevic.jpg
PolitikaSAM SEBE UHVATIO U LAŽI: Milivojević tvrdi da predsednik Vučić nema nameru da raspiše izbore, a pogledajte šta je govorio pre samo godinu dana! (VIDEO)
2026-06-11 10_31_26-Srđan Milivojević_ Vreme više ne radi za Vučića, referendumsku atmosferu treba d.jpg