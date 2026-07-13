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Rat blokadera oko četvoro članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su se vratili u Savet REM nakon ostavki koje su senzocanionalno podneli krajem prošle godine, čime su po mišljenjima mnogih analitičara usporili evorpski put Srbije, samo se rasplamsava!

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) napao je bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića i još troje njegovih kolega da bi trebalo da ih bude sramota što su se vratili u REM!

- Sada javno kažem da treba da ih je sramota što su prihvatili da se kršeći zakon vrate u REM. Iza ove akcije stoji ambasador EU u Srbiji Andreas Bekerat i deo nevladinog sektora na čelu sa Majom Stojanović iz Građanskih inicijativa, koja je čim se ova priča pojavila, odmah gostovala na N1 i objašnjavala kako je sve u redu. Ambasador je tu jer on sprovodi politiku Ursule fon der Lajen i tu mu se nema šta zameriti. To što se ponaša kao čovek koji se plaši Aleksandra Vučića, to se može zameriti, ali dobro - kazao je Đilas u svom obraćanju.

Ubrzo mu je stigao i odgovor od člana predsedništva Zeleno-levog fronta (ZLF) i poslanika Bogdana Radovanovića.

- Štetno je kada se lider jedne parlamentarne opozicione stranke spušta na nivo javnog blaćenja ljudi poput Rodoljuba Šabića i Maje Stojanović. O njihovom integritetu, profesionalnosti i doprinosu borbi za vladavinu prava i evropske integracije teško da ima pravo da drži lekcije, pre će biti obrnuto. U politici se autoritet ne gradi diskvalifikacijama, već argumentima - napisao je on.

Foto: Printscreen X

Podsetimo, nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić odlučili su da se vrate u Savet REM što je izazvalo oštre osude dela blokadera i parlamentarne opozcije, pa je tako predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević nazavo ovo "izdajom", a predsednik stranke Srce Zdravko Ponoš ovo "štetnim".

Kopredsednici Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Ðorđević i Radomir Lazović odmah su se oglasili saopštenjem da četvoro ovih članova REM će imati njihovu podršku, ali i i da su "sa nevericom i prezirom" ispratili napade koji prethodnih dana dolaze iz opozicionih krugova na ljude koji su, kako su ukazali, "odlučili da se bore i u ovakvim neravnopravnim uslovima za funkcionalan REM."