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Članovi Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su krajem prošle godine bombastično podneli ostavke na svoje funkcije, odlučili su da se ipak vrate u Savet REM-a nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, što je izazvalo nezadovoljstvo i oštre osude dela parlamentarne opozicije!

Decembar 2025: Četvoro izabranih članova Saveta REM-a podnose ostavke Foto: Petar Aleksić

Naime, Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić odlučili su nedavno da se vrate svojim mandatima u Savet REM, ali je to među blokaderskom opzicijom dočekano na nož! Prvo je predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojevićovaj potez nazvao "najvećom izdajom studenta i građana", lider stranke SRCE Zdravko Ponoš pogrešnim i štetnim, a predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas kazao je da bi ove ljude trebalo da bude sramota!

Još jedan okršaj desio se na društvenoj mreži X između člana Zeleno-levog fronta Bogdana Radovanovića i Nebojše Zelenovića.

Naime, član Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović brutalno je na društvenoj mreži Iks napao Nebojšu Zelenovića zbog njegovih uvreda na račun Rodoljuba Šabića.

Foto: Beta Milan Obradovic, Beta, Printskrin

"Je l' to ti Zelenoviću upravo napisa da je Rodoljub Šabić jeftini folirant i sitna duša bez trunke obraza?", javno je upitao Radovanović.

Radovanović je potom u objavi dodao i komentar: „P.S. Prijavi ga Vučićevom portalu, možda ti upali“.

Politički analitičar Srđan Barac podseća za Kurir da je opozicija godinama zahtevala funkcionalan, pluralan i nezavisan REM, a da sada, kada ljudi koje su i sami smatrali kredibilnim odlučuju da odgovornost preuzmu unutar institucije, proglašavaju ih izdajnicima.

Srđan Barac, politički analitičar: Institucije se ne menjaju napuštanjem, već radom i borbom unutar njih Foto: Kurir Televizija

- Njihov povratak treba posmatrati i kao dobru vest za njih same, jer će imati priliku da svoje stavove zastupaju, predlažu rešenja, kontrolišu rad regulatora i pokažu rezultate. Institucije se ne menjaju napuštanjem, već radom i borbom unutar njih. Nažalost, stiče se utisak da je delu opozicije važnije da Srbija ostane blokirana i da svaki proces bude proglašen neuspešnim nego da država ostvari napredak na evropskom putu pod aktuelnom vlašću. Evropske integracije ne smeju biti talac partijskog interesa. Napredak Srbije nije pobeda jedne vlasti, već korist za sve građane - objašnjava Barac.

Kapacitet za reforme

Politički analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kaže da se parlamentarna opozicija još jednom našla u paradoksalnoj situaciji da na rečima zagovara napredak Srbije i njen evropski put, dok istovremeno na delima radi sve kako bi opstruisala jedan važan uslov koje je EU postavila Srbiji.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Konstituisanje Saveta REM nije zahtev vladajuće većine ili Vlade Srbije ili nekog političkog pojedinca, već deo evropske agende koju deklarativno zagovaraju i sami opozicionari i blokaderi. Međutim, radi se o tome da oni porcene da im se politički više "isplati" da Srbija ostane blokirana na evropskom putu! Ukoliko bi REM bio konstituisan i time ispunjen još jedan od uslova Evrope, nakon onog koji je Srbija već ispunila a tiče se pravosudnih zakona, oni u tome ne vide benefite za građane, već vide da su izgubili potencijalne argumente za kritiku. Država je već pokazala da ima kapacitet da sprovodi sve potrebne reforme koje su u interesu građana Srbije i pod tim ne mislim samo na evropske zahteve - ocenjuje Obrknežev.

Kako dodaje, opozicija je u svakoj demokratiji jedan poželjni korektivni faktor.

- Ali nažalost kod nas su faktor koji sam stvara probleme kako bi posle mogao deklarativo da se zalaže za njihovu korekciju. To je apsurd. Takvo ponašanje šalje jednu kontradiktornu poruku i Briselu, u koji naši opozicionari jako vole da idu, jer pokazuju da ih jedino zanima kritika radi kritike. Svaki institucionalni pomak koriste kroz prizmu svojih ličnih političkih poena, a ne kroz korist koji će imati građani i to je i ključna razlika između njih i aktuelne vlasti - zaključuje Obrknežev.

ZLF podržao članove REM: "Neverica i prezir" za kolege iz opozicije Jedina opozicona partija koja je podržala povratak ovo četvoro članova u REM, bila je Zeleno-levi front (ZLF) koji je žestoko udario po kolegama iz opzcicije čime je još jednom dokazana potpuna razjedinjenost ovog bloka. Koopredsednici ZLF Biljana Đorđević i Radomir Lazović su u zajedničkoj izjavi naveli da su "sa nevericom i prezirom" ispratili napade koji prethodnih dana dolaze iz opozicionih krugova na ljude koji su, kako su ukazali, odlučili da se bore i u ovakvim neravnopravnim uslovima za funkcionalan REM. - Možete se neslagati sa ovom odlukom, možete je kritikovati, ali napadati posebno Šabića koji je svojim besprekornim javnim delovanjem godinama zadužio naše društvo je apsolutno neprihvatljivo i degutantno - poručili su kopredsednici ZLF.

Portparolka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je u ponedeljak da bi konstitutivna sednica Saveta REM, u krnjem sastavu, mogla da bude održana već početkom iduće nedelje, dodajući da prijave koje su stizale u prethodnom periodu nisu zastarele i da će novi saziv, zbog obima posla, biti u konstantnom zasedanju.

Olivera Zekić Foto: Kurir Televizija

- Konstitutivna sednica može biti održana posle neformalnog sastanka koji će svi članovi Saveta REM održati tokom ove nedelje, tako da bi konstitutivna sednica mogla da se održi početkom iduće nedelje, ali to sve zavisi od, uh, dogovora između osmoro članova Saveta REM. Gledajući brojčano, kako su se već u javnosti podelili na četiri prema četiri, u takvom odnosu snaga je nemoguće izabrati predsednika Saveta REM i zamenika predsednika, jer je za izbor ovo dvoje navedenih potrebno da glasa šestoro članova, ali pustimo da probamo da se dođe do tog minimalnog zajedničkog količnika, da tako kažem, da se prvo oni na neformalnom sastanku dogovore šta mogu da se dogovore - kazala je Zekić i dodala da u slučaju da ne bude dogovora, predsedavanje Savetom REM preuzima najstariji član, a to je Dubravka Valić Nedeljković.