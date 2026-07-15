Karijerni diplomata i nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković kaže za Kurir da odluka SAD da po prvi put podignu odnose sa Srbijom na nivo strateškog partnerstva izuzetno je pozitivan gest i sa političkog i sa ekonomskog stanovišta.

- Sa političke strane to znači da imaju poverenja u postojeću vlast koja je uspela da obezbedi stabilnost i sigurnost. Iz tog strateškog partnerstva mnogo šta može da izađe, ukoliko budu otvorenog sluha za naše argumente, posebno za položaj Srba na KiM i pokušaje da se Dejtonski sporazum revidira u Republici Srpskoj - poručuje Branković.

On je dodao da ovaj potez otvara i mnoga druga vrata.

- Ako održe reč, možemo očekivati da se već postojeća saradnja proširi. Veliki je ovo korak za nas, za jednu malu Srbiju da nađe partnera u velikoj sili kao što je Amerika - poručio je Branković.