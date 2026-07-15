ŠTA SRBIJI DONOSI STRATEŠKO PARTNERSTVO SA SAD Analitičari: Vašington je u Srbiji prepoznao državu od značaja kada je reč o ovom delu regiona i Evrope!
AMERIKA PRVI PUT POKREĆE STRATEŠKO PARTNERSTVO SA NAŠOM ZEMLJOM! "Vašington poručio da nas je prepoznao kao ključnu državu za svoje nacionalne interese"
Vašington je juče doneo odluku o započinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom, a prva sesija dijaloga zakazana je za 17. jul, potvrdio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić. On je dodao i da Srbija i SAD prvi put u istoriji podižu odnose na nivo strateškog partnerstva!
- Odluka administracije predsednika Donalda Trampa predstavlja snažan politički signal ne samo Srbiji i njenim institucijama, već i američkoj javnosti i državnim institucijama. Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnih dostignuća za sve naše diplomate koje su se za to borile - smatra Đurić.
Stolica u Vašingtonu
On je dodao i da će uspostavljanje strateškog dijaloga imati pozitivne efekte i na ekonomsku saradnju, međunarodni položaj Srbije i život građana.
- Mislim da će i ekonomija i građani i međunarodni položaj i ugled Srbije ovime dodatno biti osnaženi. Važno nam je i zbog Kosova i Metohije gde se oslanjamo na zaštitu našeg naroda, za Republiku Srpsku gde smo prošle godine imali ozbiljno razumevanje administracije predsednika Trampa za rešavanje problema u Bosni i Hercegovini - kazao je Đurić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je i dalje posvećen privlačenju američkih investicija, da Srbija mora da ima dobar odnos sa SAD i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom.
On je za Fajnenšel tajms rekao da je drugi mandat američkog predsednika Trampa smatrao "velikom promenom" u odnosu na prvi mandat.
- Ovaj put su još više posvećeni poslovnim pitanjima i vrlo su spremni da dovedu finansijske i druge vrste investitora u Srbiju - kazao je predsednik.
Dodao je i da je energetski sektor idealan za američke investicije.
- Kroz energetski sektor, SAD mogu da imaju pravi uticaj u godinama i decenijama koje dolaze - rekao je Vučić.
I sagovornici Kurira ocenjuju da je strateški dijalog SAD i Srbije istorijska vest!
Politikolog Vuk Velebit, predsednik "Pupin inicijative", kaže za Kurir da će Srbija ubuduće imati rezervisano mesto i stolicu u Vašingtonu i da ćemo u svakom trenutku imati koga da pozovemo.
- To znači i pozitivan signal ka američkim investitorima da se Srbija prepoznaje kao pouzdani partner i mislim da će ovaj strateški dijalog otvoriti potpuno novi spektar mogućnosti saradnje Srbije i SAD. Strateški dijalog je velika prekretnica! Vašington je prepoznao značaj Srbije i više pažnje i političkog kapitala usmerio jačanju odnosa sa Beogradom, ali je i srpska administracija prepoznala važnost saradnje sa Amerikom - rekao je Vuk Velebit.
Karijerni diplomata i nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković kaže za Kurir da odluka SAD da po prvi put podignu odnose sa Srbijom na nivo strateškog partnerstva izuzetno je pozitivan gest i sa političkog i sa ekonomskog stanovišta.
- Sa političke strane to znači da imaju poverenja u postojeću vlast koja je uspela da obezbedi stabilnost i sigurnost. Iz tog strateškog partnerstva mnogo šta može da izađe, ukoliko budu otvorenog sluha za naše argumente, posebno za položaj Srba na KiM i pokušaje da se Dejtonski sporazum revidira u Republici Srpskoj - poručuje Branković.
On je dodao da ovaj potez otvara i mnoga druga vrata.
- Ako održe reč, možemo očekivati da se već postojeća saradnja proširi. Veliki je ovo korak za nas, za jednu malu Srbiju da nađe partnera u velikoj sili kao što je Amerika - poručio je Branković.
Više dimenzija
Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je to veoma važna odluka američke administracije, jer "ona time poručuje da je prepoznala Srbiju kao državu od značaja u ovom delu regiona i Evrope" i da Srbiju prepoznaje kao ključnu zemlju za ostvarivanje svojih državnih interesa.
- Kada je Srbija u pitanju, otvaranje strateškog dijaloga se najbolje potvrđuje njenom spoljnopolitičkom orijentacijom i položajem. Pokazuje se da Srbija ima značajan međunarodni položaj i spoljnopolitičku orijentaciju kao nezavisne i vojno - neutralne države. Istovremeno, otvaranje strateškog dijaloga pokazuje koliko je važno da se Srbija u spoljnoj politici rukovodi državnim i nacionalnim interesima i principima i koliko je značajno da ima komunikaciju sa svim najvažnijim faktorima u svetu. Amerika je svakako najznačajnija zemlja na svetu i strateški dijalog znači i određeni nivo poverenja između dve države i dva naroda, a nivo poverenja podrazumeva stabilnost političkih odnosa i perspektivu odnosa u svim sferama. Strateško partnerstvo će imati više dimenzija. U pitanju su energetika, obrazovanje, kultura, sve stvari koje se u suštinskom smislu prožimaju kroz interese dve države i dva naroda - zaključuje Zoran Milivojević.
Kurir Politika/A. J.