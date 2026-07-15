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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je jutros u Kijev posle, kako je rekao, putovanja koje je trajalo celo popodne i celu noć kroz Moldaviju i centralnu Ukrajinu.

Na današnji samit u Kijevu tzv. Kosovo nije pozvano.

Dolazak predsednika Vučića u Kijev na samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina

1/8 Vidi galeriju Dolazak predsednika Vučića u Kijev na samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Dolazak Vučića u Kijev: Putovao sam popodne i celu noć preko Moldavije

- Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju.

- Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika.

- Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju, poručio je Vučić jutros po dolasku u Kijev.

Podsetimo, Vučić je odlazak u Kijev najavio juče u Parizu, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom 14. jula, Dana pada Bastilje i najvećeg francuskog nacionalnog praznika, da će danas u Kijevu učestvovati na samitu ''Jugoistočna Evropa - Ukrajina''.

- Naravno, dobro je kada sarađujete. Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo, rekao je Vučić u jučerašnjem uključenju iz Pariza po završetku vojne parade.

On je rekao i da bi trebalo da se sastane i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Samit ''Jugoistočna Evropa - Ukrajina'' održava se danas u Kijevu.