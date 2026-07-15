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Partneri u svetu koji se menja

Partneri u svetu koji se menja

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U Skupštini Srbije u toku je međunarodna konferenciju „Partners in a Changing World (Partneri u svetu koji se menja): Central & Eastern Europe, America, Israel, and the New Middle East", koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva (KSAP).

Medunarodna konferencija okupiće visoke državne zvaničnike Republike Srbije, kao i visoke zvaničnike i eksperte iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

1/8 Vidi galeriju Međunarodna konferencija Partners in a Changing World Foto: Ilija Ilić

U uvodnom delu konferencije prisutnima će se obratiti Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Ilan Berman, potpredsednik Saveta za spoljnu politiku SAD, Efraim Zurof, direktor Kancelarije u Jerusalimu "Simon Vizental" centra, Isak Hercog, predsednik Države Izrael, obratiće se putem video poruke.

Tokom konferencije učesnici će razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i o inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju startap ekosistema.

Moderator konferencije je urednica i voditeljka televizije Kurir Silvija Slamnig.

Silvija Slamnig Foto: Ilija Ilić