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Opozicioni analitičar Đorđe Vukadinović demantovao je decenijsku laž opozicije i studenata u blokadi, koji pokušavaju da stvore sliku kako za predsednika Srbije Aleksandra Vučića glasaju "ucenjeni i potkupljeni".

- Ali još jedna važna napomena. Dakle, nije tačno da glasaju "samo ucenjeni ili potkupljeni". To prosto nije tako. Ova kampanja koju vodi, koja nama sa strane deluje, i ne deluje, jeste i karikaturalna i smešna, i degutantna u nekim aspektima, ona gađa upravo to biračko telo. Dakle, nemojte meriti svojim aršinima, svojim ukusom ili svojim stavovima kada gledate te njegove akcije. Imajte na umu kome je to pre svega namenjeno - kazao je Vukadinović za blokadersku Novu S.

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Zatim je Vukadinović rekao da nije nikakva novost da je većina penzionera za Vučića, ali je istakao da glasaju za njega i doktori i profesori.

- Vidim, prethodnih dana da je kao neka senzacija odjeknula jedna elementarna i tačna informacija da penzionerska populacija većinski glasa za Aleksandra Vučića lično, i za Srpsku naprednu stranku. Dakle, to nije nikakva novost, to znam i ja, znaju i kolege. Svako ko se bavi istraživanjima i ko je prošao kroz istraživanja, zna da da je to tako. Ali da li stariji i manje obrazovani deo populacije glasa, prvenstveno glasa ali i drugi glasaju, i doktori, i profesori, naravno, i mnogi drugi! - rekao je Vukadinović i dodao da bi nakon izbora Vučić mogao imati većinu. 

Kurir Politika 

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