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Iako je prvobitni plan bio da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra, više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji moglo bi već početkom septembra da dobije jednokratnu novčanu pomoć države! Razlog za moguće pomeranje roka jesu bolji budžetski prihodi od očekivanih, pre svega od naplate PDV-a i akciza tokom juna, što je otvorilo prostor da pomoć građanima stigne ranije.

Penzioneri će biti najveći korisnici novog državnog paketa podrške vrednog oko 600 miliona evra, koji je najavio državni vrh. Od ukupnog iznosa, čak 377,2 miliona evra biće usmereno direktno na račune oko 1,66 miliona najstarijih građana Srbije.

Više puta je u svojim obraćanjima predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio da se ovom podrškom "uzvraća penzionerima za podršku reformama", s obzirom na to da su plate u prethodnom periodu rasle nešto brže od penzija. Istovremeno, analiza javnog mnjenja istraživačke kuće "Sprint insajt" (Sprint Insight), urađena u junu, pokazala je da oko 800.000 penzionera poverenje daje predsedniku Srbije, što je izazvalo opštu histerija među blokaderima koji su počeli da na društvenim mrežama vređaju i omalovažavaju najstarije sugrađane.

- Brojka od 800.000 penzionera koji glasaju za Aleksandra Vučića pokazuje da minimum pola, a sigurno i više njegovih glasača, dolazi iz redova penzionera - rekao je direktor "Sprint insajta" Dušan Milenković po objavi rezultata.

Sve to je pokrenulo lavinu uvredljivih objava i komentara blokadera na internetu. "Treba im ukinuti pravo glasa. Ne privređuješ više, nema šta da se pitaš", "Matora stoka koja čeka da da potpis za AV. Oni nisu ucenjeni, samo su nenormalni. Nadam se da su im ovo poslednji izbori", pisali su.

Među onima koji su se oglasili bila je i novinarka Biljana Lukić.

- Budućnost Srbije kreira njena prošlost, i to ne sva, nego ona indoktrinirana, neinformisana, neobrazovana, gladna i mesa i lekova i para za struju - napisala je Lukićeva na Iksu.

Politička frustracija

Nebojša Obrknežev, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, naglašava za Kurir da frustriranost u redovima blokadera raste kako se izbori bliže.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Oni toliko daleko idu u svojoj prljavoj političkoj kampanji da su sada udarili i na najstarije građane samo zato što nisu uspeli da pridobiju njihove glasove. Ljudska prava na dostojanstvo i glasanje su neprikosnovena i ne smeju se prekrajati i zabranjivati. Oni čine upravo to i to je ništa drugo do odraz njihove politike. Time zapravo pokazuju šta bi bilo da oni dođu na vlast. Treba naglasiti i da nikad nikome u istoriji nije palo na pamet da ukida pravo glasa penzionerima - ističe Obrknežev.

On je podsetio i na mogućnost da se baš neki od lidera blokadera u poznim godinama na|u kao kandidati studentske liste na najavljenim izborima.

- Pitanje koje se onda nameće samo po sebi je sledeće: Da li bi oni pred penzijom trebalo da ne učestvuju uopšte na izborima? Time bi pokazali da jedno pričaju, a drugo rade. Da su penzioneri njima ukazali poverenje, ne bi ih tako napadali i vređali, jer im to ide u prilog, a ovako im ne ide - govori Obrknežev.

Prebacivanje krivice

Politički analitičar Srđan Barac naglašava da su rezultati junskog istraživanja očigledno izazvali veliku političku nervozu u delu blokaderske javnosti.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Vređanje penzionera, omalovažavanje njihove sposobnosti da donose političke odluke, pa čak i ideje da bi im trebalo ograničiti biračko pravo nisu izraz demokratije, već frustracije! Ukoliko opozicioni i blokaderski pokreti nisu uspeli da zadobiju poverenje penzionera, odgovor mora biti bolji program, ozbiljnija politika i više poštovanja, a ne uvrede - ističe Barac.

On je istakao da bi posebno bilo zanimljivo videti kakav bi odnos blokadera bio prema godinama ako bi se na studentskoj listi eventualno našli Milo Lompar ili Vladan Đokić.

- Da li bi tada životno iskustvo predstavljalo kvalitet, dok je kod penzionera koji podržavaju Vučića to razlog za omalovažavanje? Ne može stariji građanin biti mudar i ugledan kada podržava "našu" političku opciju, a nesposoban za odlučivanje kada glasa za drugog. Demokratija podrazumeva poštovanje svakog glasa, čak i kada nam se taj izbor ne dopada. Krivicu za politički neuspeh ne treba tražiti u penzionerima, već u sopstvenoj nesposobnosti da im se ponudi politika kojoj će verovati - poručio je Srđan Barac.