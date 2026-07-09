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Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja rađenog u junu ove godine, pokazano je da više od 800.000 penzionera glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da su žene starije od 65 godina najvernije pristalice akutelne vlasti.

Sve je to bio povod da blokaderi nastave da raspiruju netrpeljivost i mržnju među sopstvenim građanima i obruše se na našu najstariju grupu - penzionere i to samo zato što ne dele njihovo mišljenje, već izražavaju svoje i rade u skladu sa svojim uvrenjima.

Umesto prihvatanja činjenice da svaki građanin ima pravo da slobodno bira za koga će glasati, ili eventualne analize rezultata ove ankete, autori blokaderskih profila na društvenim mrežama vređaju penzionere i prizivaju njihovu smrt, upućuju najsramnije psovke koje izlaze iz okvira svake pristojne komunikacije!

Blokaderski mediji poput "Nove S" ovo istraživanje iskoristio je kao potvrdu svog narativa sa su svi građani koji glasaju i podržavaju predsednika Vučića, zapravo ucenjeni, potplaćeni, da su čipovani...

Ipak, politički analitičar Đorđe Vukadinović opovrgao je ono što su oni želeli da čuju, komentarisaći upravo ovo istraživanje.

- Oko 800.000 penzionera glasa za Aleksandra Vučića, što je polovina njegovih ukupnih birača, podaci su junskog istraživanja javnog mnjenja Sprint Insajta i nisu novost. A nije ni činjenica koja se u istraživanju ističe da, iako spadaju u ekonomski najugroženiju kategoriju, oni nadprosečno više veruju da srpska ekonomija napreduje, pa čak ni najteža lična ekonomska pozicija im ne menja takvu percepciju - rečeno je u programu Nove S.

- Super je ako ih nema više od 800.000. Ja se bojim da ih ima i preko milion koji naginju tome. Većina tog glasačkog tela nije ucenjena niti uplašena, već ga podržava iz ubeđenja - rekao je Vukadinović za Novu S.

A ovo su reči koje su blokaderi uputili penzionerima:

- Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su nam sj***li poslednjih 10, 20, 30 godina, pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri, p**am vam se uskoro po grobu - navedeno je u objavi na Iksu.

Foto: Printscreen X

Više o tome šta su blokaderi pisali na društvenim mrežama, možete pogledati u galeriji ispod:

1/4 Vidi galeriju Blokaderi vređaju penzionere na društvenim mrežama Foto: Printscreen X