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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je izjavila da Srbija veoma ceni strateški odnos sa SAD. Ona je takođe ocenila da pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom za Srbiju predstavlja jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija.

Na međunarodnoj konferenciji ''Partneri u svetu koji se menja:centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok'' u Skupštini Srbije, Brnabić je rekla da Srbija duboko ceni prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom i da odnosi dve zemlje počivaju na iskrenoj spremnosti da se razumeju u teškim vremenima.

Foto: Ilija Ilić

- Srbija duboko ceni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Takođe, veoma cenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je da se sastajemo samo nekoliko dana pre početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što nam mnogo znači i jedno je od najvažnijih dostignuća koje smo imali u poslednjih nekoliko decenija - rekla je Brnabić na skupu u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

Navela je da se konferencija održava u trenutku kada se ''međunarodni pejzaž'' menja mnogo brže nego što se moglo zamisliti pre samo nekoliko godina i dodala da se pojavljuju nove geopolitičke realnosti, a da je neizvesnost postala ključna karakteristika međunarodnih odnosa.

1/8 Vidi galeriju Međunarodna konferencija Partners in a Changing World Foto: Ilija Ilić

- U takvim vremenima, zemlje prirodno traže pouzdane partnere, ali pouzdana partnerstva se ne pojavljuju preko noći, ona se ne stvaraju samo kada okolnosti to zahtevaju, več se strpljivo grade godinama, decenijama, kroz dijalog, doslednost, međusobno poštovanje i poverenje da će čak i u teškim trenucima partneri nastaviti da se iskreno i konstruktivno angažuju jedni uz druge - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da zato vrednost današnje konferencje ne leži samo u važnim pitanjima na koja pokušava da ukaže, već i u njenoj sposobnosti da okupi ljude koji veruju da dijalog ostaje najjači temelj trajne saradnje.

- Ne mogu da zamislim prikladnije mesto za takvu diskusiju od parlamenta. Kroz istoriju, parlamenti su bili mesta gde se društva suočavaju sa teškim pitanjima kroz debatu, a ne kroz konfrontaciju, kroz dijalog, a ne kroz podelu - rekla je Brnabićeva.