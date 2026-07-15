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Nema ništa prirodnije i logičnije od toga da Srbija, Izrael i SAD budu saveznici i strateški partneri, jer su kroz istoriju delili iste vrednosti, rekao je predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva (KSAP) Vladimir Marinković na međunarodnoj konferenciji "Partneri u svetu koji se menja: centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok" u Skupštini Srbije.

On je naveo da Srbija u izmenjenim geopolitičkim okolnostima želi da bude most između zemalja centralne i istočne Evrope i Izraela i SAD.

Vladimir Marinković Foto: Ilija Ilić

Kako je istakao, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je strateški partner Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da se u petak u Vašingtonu otvara strateški dijalog između SAD i Srbije.

- Nije bio bolji momenat da se ova konferencija dogodi. Zahvalio bih našim prijateljima iz Američko-izraelskog komiteta za javne poslove, za veliku podršku i za poverenje, kao i Privrednoj komori Srbije za svu podršku biznis zajednice, za razvoj naše ekonomske saradnje, koja dalje motiviše i političku saradnju i vojnu saradnju i zajedničke poslove i aranžmane između Srbije, Izraela i Amerike - rekao je Marinković na skupu u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

1/8 Vidi galeriju Međunarodna konferencija Partners in a Changing World Foto: Ilija Ilić

Naveo je da je današnja konferencija posvećena saradnji u oblasti bezbednosti, novih tehnologija, informacionih tehnologija, inovacija, kao i kulturi sećanja i zajedničkoj borbi tri države i naroda protiv istorijskog revizionizma.

- Kongres srpsko-američkog prijateljstva godinama radi na unapređenju odnosa između Srbije, SAD i Izraela na korist tri zemlje i sva tri naroda. Da nastavimo našu tradiciju, da delimo zajedničke vrednosti, radimo na njima i zaštitimo na najbolji mogući način naše nacionalne interese, naše vojne i ekonomske interese, s obzirom da živimo u vremenu kada je posebno pozicija Srbije svakodnevno ugrožena - rekao je Marinković i izrazio zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci ideji unapređenja saradnje između Srbije, Izraela i SAD.

Medunarodna konferencija okupila je visoke državne zvaničnike Republike Srbije, kao i visoke zvaničnike i eksperte iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i zemalja Centralne i Istočne Evrope.