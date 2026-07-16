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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da tamo gde je "Ujedinjena Srbija", tu je i stranka Zavetnici i naglasila da je ljubav prema otadžbini ta koja će odneti ubedljivu pobedu.

Gostujući na Euronews Srbija, ona je jasno potvrdila da njena stranka na predstojećim izborima staje uz listu predsednika Aleksandra Vučića, ističući da u trenucima kada je država na udaru, nema mesta stranačkoj promociji, već isključivo borbi za nacionalne interese.

- Oko toga nema rasprave - tamo gde je Ujedinjena Srbija, tamo je i Srpska stranka Zavetnici. Mi smo našu energiju i ljubav prema otadžbini u potpunosti uklopili u mozaik koji će odneti ubedljivu pobedu, jer znamo šta branimo: ozbiljnost, odgovornost i kontinuitet državne politike - rekla je ministarka za Euronews Srbija.

Ona je podsetila da građane ne zanima šta je bilo pre tri decenije, već kakva će Srbija biti u narednih deset godina. Prema njenim rečima, koncept "Ujedinjene Srbije" nudi stabilnost u trenucima kada se lome pitanja energenata i spoljnopolitičkih pritisaka, gde "kormilo moraju držati čvrste ruke".

- Ne možete vršiti revoluciju u 21. veku tako što ćete reći da sve rušite i krećete ispočetka. Sistem može da menja samo onaj ko ga dobro poznaje, a ne onaj kome država deluje kao mehur koji će izbušiti iglom i reći 'puj, pike, ne važi - izjavila je Đurđević Stamenkovski.

Vučić kao premijer?

Govoreći o mogućnosti da Aleksandar Vučić preuzme funkciju premijera, ministarka je istakla da bi on bio "novi motor i pokretač" koji bi ubrzao procese i zahtevao najbrži tempo rada od svih saradnika. Posebno je naglasila da predsednik odlično prepoznaje pojedince koji svojim ponašanjem štete ugledu države.

- On jako dobro zna ko su lica koja mora da skloni sa srpske političke scene jer kaljaju obraz svih nas. Postoje oni koji su svojeglavi, koji misle da im je državu ostavio deda i crtaju smernice mimo tima. Vreme takvog soliranja je prošlo - navela je ona, dodajući da "Ujedinjena Srbija" neće dozvoliti pojedincima da deluju suprotno nacionalnim interesima.

1/6 Vidi galeriju Vučić na vojnoj paradi u Parizu Foto: Kurir

Đurđević Stamenkovski je priznala da postoje stvari kojima niko nije u potpunosti zadovoljan, ali da su rezultati, poput povećanja minimalca za 38 odsto i infrastrukturnih projekata, neosporni dokazi napretka.

Bez odmora

Ministarka se osvrnula i na teške spoljnopolitičke okolnosti, navodeći da Srbija trpi pritiske da se odrekne svoje kolevke i zaboravi narod u Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

- Srbi na Kosovu i Metohiji su najugroženija etnička grupa u Evropi. Svesni smo nepravde, ali se nećemo žaliti, već ćemo se boriti - poručila je ona.