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"Napravili smo monstruma i sad ne znamo šta ćemo s njim", napisala je u svom tvitu jedna blokaderka na mreži X javno priznavši da su stvari očigledno izmakle kontroli i da se kod blokadera više ne zna ni ko pije, ni ko plaća dok se osipaju iznutra i svakodnevno sve jače glože među sobom.

A sve je to još pre godinu dana predvideo i sam predsednik države Aleksandar Vučić koji je rekao da će doći vreme kada će morati da ih brani od naroda i jedne od drugih. On je tada govorio o nasilju blokadera, njihovim uvredama i tome da mnogi od njih žive u paralelnom univerzumu i kreću se u krugu istomišljenika koji im povlađuju i govore da je to što rade normalno, prirodno i dobro. 

I evo, upravo sada, obistinjuju se te reči koje su tada blokaderima delovale kao naučna fantastika a sada su prosta realnost.

U nastavku tvita, blokaderka je upitala ko vetira i ko napada glumicu, producentkinju i profesorku Bojanu Maljević koja se juče oglasila pismom u kojem je obrazložila zašto se povukla s blokaderske - tzv. studentske liste.     

"Ne znam ko vetira i napada Bojanu Maljević i zašto, ali ovo, inače odlično napisano pismo, je toliko strašno i otrežnjujuće", glasi ostatak tvita iste korisnice.

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Foto: Pritnscreen/X

Podsećanja radi, glumica je pre nekoliko meseci dobila poziv da bude jedna od kandidatkinja na tzv. studentskoj listi. Međutim, ni niški, ni beogradski univerzitet nisu bili za to pa je tako niški stavio "veto" na njenu kandidaturu, a beogradski se usprotivio da ona bude kandidat.

Naime, u pismu Maljevićeve, kojim se ona juče obratila javnosti, glumica lično navodi svoje razloge za povlačenje s tzv. studentske liste. 

Pismo Bojane Maljević, preneto u celosti, možete pročitati ovde

U pismu između ostalog navodi i da je razočarana, te javno pita: "Šta je bilo ono zbog čega smo se okupili".

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Pošto je objavila pismo u čijem tonu nije bilo ničeg uvredljivog, na nju se obrušila lavina uvreda i reči, toliko ružnih, kojima su blokaderi  -bez kočnica i otklona, osuli na mrežama paljbu po njoj poput: "kokoško, netalentovana, ucenjena, fekalija..."    

 Kurir.rs

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