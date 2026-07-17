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Opšti haos i međusobne optužbe u studentsko - blokaderskim redovima ne jenjavaju, a najnovija reakcija blokadera na društvenim mrežama pokazuje da je među njima zavladila histerija, paranoja i ogromno nepoverenje.

Nakon što je blokaderska novinarka Antonela Riha otvoreno optužila aktiviste blokaderskog pokreta da su zapravo "ubačeni elementi" koji odrađuju prljav posao za režim, oglasio se još jedan, prema navedenom, podržavalac takve teorije!

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Naime, profil na Iksu sa nazivom "Bojan Stojadinović" naveo je sledeće:

- Ali najžešća izjava studentskih svedoka "Ako bi studenti napravili zajedničku listu sa opozicijom mi ne bi glasali za nju". Naravno, glasali bi kao i dosad za Vučića - napisao je.

Koliko je ova teorija zaživela među blokaderima polazuje i što je ovu objavu "repostovao" Goran ješić.

Prema svemu navedenom, blokaderi su ušli u fazu opšte konfuzije, gde niko nikome ne veruje bilo šta sto uradi ili kaže: jedni druge optužuju da rade za aktulenu vlast, da glasaju za nju, unose razdor, i vrlo je jasno da je od njihovog navodnog jedinstva ostalo samo prozivanje na društvenim mrežama i međusobno optuživanje.

Podsetimo se kako je prošla glumica Bojana Maljević

Kurir Politika

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