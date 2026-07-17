Kako nezvanično saznajemo, sud je usvojio predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da za Radićem bude raspisana poternica
Odlučeno
RASPISANA POTERNICA ZA ODBEGLIM ALEKSANDROM RADIĆEM! Čim bude uhapšen, ide u pritvor!
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Viši sud u Beogradu, kako nezvanično saznajemo, usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio pritvor Aleksandru Radiću, jednom od prvih koji je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" i naredio raspisivanje poternice za njim!
Prethodno je danas Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Takođe je tražilo da naredi raspisivanje poternice za njim.
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