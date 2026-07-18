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Portal "Ko si, bre, ti?", koji je počeo sa radom 10. jula, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, polako dobija i prve reakcije vlasti kao odgovor na prijave građana koje se tiču nepravilnosti u radu i ponašanju određenih državnih funkcionera.

Inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine (MŽS) u sredu je brzo reagovala po prijavama građana na kršenje propisa i nesavesno ponašanje odgovornih u opštinama Žabalj i Prijepolje.

- Inspekcija je nakon izlaska na teren naložila pokretanje postupka zbog sumnje na nezakonite radove u Parku prirode "Stara Tisa" u Čurugu, opština Žabalj, gde je prijavljeno nasipanje obale, formiranje plitkog dna i uređenje privatne plaže u okviru ovog zaštićenog područja - navodi se u saopštenju MŽS.

Inspekcija je, u saradnji sa čuvarem zaštićenog područja JP "Komunalac" Bečej, obišla lokaciju na starom koritu reke Tise i po utvrđenim činjenicama podneta je prijava Pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine odmah je reagovalo i po prijavi građana za neredovno odvoženje otpada sa dve lokacije u naselju Jabuka, u opštini Prijepolje.

Građani su prijavili nagomilano smeće i prepune kontejnere, što je bio povod da inspektori odmah reaguju i nalože hitno odvoženje otpada.

Bitan momenat

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže u razgovoru za Kurir da, kada je reč o portalu "Ko si, bre, ti", smatra da je možda to trebalo ranije da se realizuje, ali napominje da je ovo bitan momenat gde se građani neposredno obraćaju predsedniku Republike, koji ima tačan uvid u sve bahatosti, korupcije i određene nestabilnosti koje se dešavaju na terenu.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Do sada narod Srbije nije bio u mogućnosti da dođe do adekvatne institucije i da prijavi nepravilnost. Reakcije na određenu problematiku koja se dešava u regionima Srbije već vidimo - ministarstva rešavaju, što je jedan od najbitnijih pokazatelja da portal nije samo fiktivno napravljen zarad nekog populizma, već zarad stvarnog rešavanja problema građana na onim teritorijama na kojima građani nisu mogli da kažu šta je problem. S druge strane kada govorimo o bahatosti funkcionera, postoje određeni lokalni, pokrajinski i republički funkcioneri koji su do sada bili van lupe posmatranja. Najbitnije je da je narod taj koji ih posmatra i da kroz tu svoju lupu posmatranja prijavi ukoliko je ponašanje i delovanje tih funkcionera na svim nivoima vlasti neprikladno - poručio je Obrknežev.