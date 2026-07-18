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Bivši dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić izjavio je da je dobio poziv na bude na tzv. studentskoj listi, i da su ga studenti pitali ko pravi tu listu, jer, kako je rekao, ni oni nisu upoznati ko je "iznad njih" i ko odlučuje o tome!

Naime, profesor Ristić gostovao je u podkastu "Pravi odgovor", gde je otrkio svoja saznanja o "studentskoj listi".

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- Ponudili su mi u jednom trenutku da budem kandidat za njihovu listu, ja sam rekao da ne mogu, pošto sam već u stranci. Ali mi je bilo jako zanimljivo pre jedno mesec dana, bila je jedna grupa studenata s više fakulteta kod mene i bukvalno su me pitali "Profesore, ko pravi studentsku listu?". Pitao sam jel se vi šalite sa mnom - pa to je pitanje koje bi trebalo ja vama da postavim. Oni su rekli mi ne znamo, mi predlažemo neke ljude, ali ima nešto, neko telo iznad svega gde neko odlučuje ko će biti, ko neće. Da li je to neki krovni plenum, ja zaista ne znam o čemu se radi, ali ono što je jako zanimljivo znam dva momka koji su padobranci, koji su išli sa studentima svuda i telima ih štitili. Zvali su i svoje drugove padobrance. Svi imaju ratno iskustvo i nisu naivni momci. Uvek ih je bilo od 30 do 40. Dvojica su predložena od strane nekih plenuma na listu, prihvaćeni su i onda su skinuti tamo negde.Tako da se prosto pitam ko odlučuje. Koji je to "mastermajnd", veliki um? Ko je taj ko donosi konačne odluke? - kazao je Ristić.

 Kurir Politika

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