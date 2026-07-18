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Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o takozvanom studentskom pokretu i izjavio da bi trebalo da postoji "više transparentnosti kada je taj pokret u pitanju".

- Problema će uvek biti i o njima treba da se razgovara. Stvarno treba da se razgovara o tom odnosu budućih poslanika i tela koja ih kandiduju, celog studentskog pokreta - kako će to da izgleda u budućnosti, trebalo bi malo više transparentnosti o svemu tome - rekao je Popović.

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Govorio je o sve većoj društvenoj polarizaciji i strahu građana od političkih promena.

- Sve se polarizuje. Jako je teško sada da izbegnete tu vrstu polarizacije i deo ljudi se plaši toga, s razlogom. S tim ljudima, mora da se razgovara, nije ih lako locirati, to će biti veliki zadatak studentskog pokreta - da vidimo zašto se ti ljudi plaše. Dobar deo glasača SNS - a takođe su ti ljudi koji glasaju za SNS iz straha. Boje se da svako drugo rešenje koje nije ova jasna struktura, ovo što znaju s čim imaju posla, nego nekakva ipak imaginarna, studentska, opoziciona, kakva god, alternativna opcija. Njima to malo liči na haos. I čim im liči nešto na haos, da nije sigurno, da su njihovi biznisi i karijere ugroženi, kako da vam kažem, njihove legitimne životne potrebe su ugrožene, onda se oni plaše i povlače se - rekao je Popović.

 Kurir Politika

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