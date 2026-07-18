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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prokomentarisao spisak ljudi koji napravili blokaderi za svoju listu za predstojeće parlamentarne izbore, ocenivši ga kao "tragikomičan" i istakavši da na toj listi nema ni mladosti, ni energije. Prema njegovim rečima, reč je o širokoj interesnoj grupi ljudi koji uglavnom dolaze iz državnih struktura.

- Dovoljno je samo da zamislite neke od njih kako i na koji način bi zastupali interese građana, od Zlatka Kokanovića, Jova Bakića, gospođe Fric, gospodina Toškovića, pa do 'velikog' eksperta Dejana Šoškića. On im je tu valjda 'najškolovaniji' ili 'najobrazovaniji', a valjda bi ponovo došao da nam uništiti vrednost dinara kao što je to činio i ranije - izjavio je Vučić za TV Informer.

Aleksandar Vučić Foto: Buducnoststbijeav

Vučićeva opaska o Dejanu Šoškiću i "uništavanju vrednosti dinara" vraća nas u period od jula 2010. do avgusta 2012. godine, kada je Šoškić bio na čelu Narodne banke Srbije.

Taj period ostao je upamćen po izuzetnoj nestabilnosti domaće valute, visokoj inflaciji i drastičnom padu kupovne moći građana.

Istorijski pad dinara prema evru

Kada je Dejan Šoškić preuzeo funkciju guvernera u leto 2010. godine, jedan evro je vredeo oko 104 dinara. Za samo dve godine njegovog mandata, dinar je doživeo ogroman pad. U leto 2012. godine, kurs je dostigao tadašnji istorijski minimum od preko 118 dinara za jedan evro.

Ovakvo srozavanje domaće valute direktno je pogodilo sve građane koji su imali kredite indeksirane u evrima (što je bila većina stambenih i auto-kredita), drastično im uvećavajući mesečne rate.

KAKVO JE STANJE DANAS: Jedan evro danas zvanično vredi 117,3751 dinara. Domaća valuta je izuzetno stabilna i njen kurs se godinama održava na gotovo istom nivou kroz politiku rukovođeno plivajućeg deviznog kursa koju sprovodi Narodna banka Srbije.

Inflacija i pad kupovne moći

Pored slabljenja dinara, Šoškićev mandat obeležila je i visoka stopa inflacije, koja je u jednom trenutku (proleće 2011.) prešla 14% na godišnjem nivou. Cene osnovnih životnih namirnica, goriva i komunalija su divljale, dok su plate u realnom sektoru stagnirale ili padale, što je dovelo do ozbiljnog urušavanja životnog standarda.

KAKVO JE STANJE DANAS: Međugodišnja inflacija u Srbiji je u junu 2026. godine iznosila je 2,7%, što predstavlja nastavak trenda usporavanja rasta potrošačkih cena.

01:59 "NISMO NI BLIZU SCENARIJA IZ 2022. I 2023. GODINE, KADA JE INFLACIJA BILA DVOCIFRENA" Bojan Stanić o situaciji u Srbiji za Kurir: "Situacija je stabilna, ali.." Izvor: Kurir televizija

Trošenje deviznih rezervi bez rezultata

Kako bi pokušala da ublaži nagle dnevne padove dinara, Narodna banka Srbije je pod Šoškićevim vođstvom potrošila milijarde evra iz deviznih rezervi zemlje. I pored ogromnih intervencija na međubankarskom deviznom tržištu, NBS nije uspela da stabilizuje valutu, što je Srbiju dovelo u zonu nesigurnog i nepredvidivog ambijent za poslovanje i investicije.

KAKVA JE SITUACIJA DANAS: Situacija sa deviznim rezervama Srbije je izuzetno povoljna i stabilna, a bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) iznose 29,6 milijardi evra (tačnije 29.608,9 miliona evra) prema najnovijim podacima sa kraja juna

Ukratko, istorijski ekonomski podaci iz tog vremena vrlo jasno pokazuju kakva bi Srbija bila da se kadrovi bivšeg režima vrate na vlast: to bi značilo povratak finansijske nestabilnosti, slabljenja dinara i ekonomske neizvesnosti za građane i privredu.

Povratak na ekonomske modele koje nudi ekipa sa pomenutog spiska ne bi bio korak napred, već povratak u ambis! Građani Srbije ponovo bi ušli u začarani krug inflacije, skoka rata za kredite i smanjenja plata.

Srbija sada ima valutu na kojoj privreda gradi dugoročan razvoj, a građani sigurnu budućnost.

Budžet države toliko je jak da može da izdrži nova izdvajanja kao pomoć građanima - najavljen je novi paket ekonomskih i socijalnih mera, koji obuhvata penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je otkrio i da će izbornu kampanju voditi bez državnih resursa i funkcije - u kampanju ide kao građanin, za razliku od bivše vlasti koja je funkcije koristila za izbore.