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- Najlepši pokloni nisu oni koji imaju najveću vrednost, već oni u koje je utkano srce, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je juče posetio Vladimirovac gde je razgovarao s vrednim Banaćankama koje su ga obradovale darom od srca - svojim ručnim radom.

- Hvala ovim vrednim ženama što svojim radom čuvaju našu tradiciju i pokazuju koliko je važno da budemo zajedno. Upravo iz takvih susreta raste Ujedinjena Srbija, poručio je predsednik posle srdačnog susreta sa Viktorijom i njenim sugrađankama koje izrađuju predivne rukotvorine.

- Naša opština je baš kako vaš slogan kaže - Ujedinjena Srbija u malom!, rekla je Viktorija pohvalivši se predsedniku da u njenom Vladimirovcu ima predstavnika svih naroda koji žive u Srbiji.

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Aleksandar Vučić

- Bukvalno svih naroda ima? Neverovatno, upitao je predsednik na šta mu je Viktorija potvrdila da je tako.

 Kurir.rs

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