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Srbija i Republika Srpska ove godine će centralni komemorativni skup povodom Dana sećanja na stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja" zajednički organizovati 4. avgusta u Mrkonjić Gradu, jednom od mesta koje je tokom rata doživelo najveće stradanje.

Najavljujući komemoraciju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izbor lokacije za ovogodišnju centralnu ceremoniju simboličan i važan jer je Mrkonjić Grad mesto koje je pretrpelo jeziva razaranja i pogrom.

Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Pink

Najsvirepiji zločini

- Operacija "Oluja" je izvršena 4. avgusta i obeležićemo je kao i svaki put, ali ovog puta, posle mnogo vremena, možda čak i prvi put to radimo zajedno sa Republikom Srpskom u Mrkonjić Gradu. Mrkonjić Grad je teško stradao kada su jedinice hrvatske vojske ušle, zauzele ga i počinile pogrom, idući preko Bočca ka Banjaluci. To je bilo odmah posle same "Oluje". Pozvaćemo sve Srbe Krajišnike i sve druge građane da nam se pridruže tog 4. avgusta - izjavio je Vučić.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsetio je za Kurir da je u Mrkonjić Gradu odmah posle rata, 1996. godine, otkrivena najveća masovna grobnica u BiH sa posmrtnim ostacima srpskih žrtava.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Mrkonjić je stradalničko mesto u Republici Srpskoj. Tamo postoji najveća grobnica srpskih žrtava, odakle je ekshumirana 181 srpska žrtva. Tu su pokopani oni koje su pripadnici hrvatske vojske ubijali na najmonstruoznije i najsvirepije načine. Od nacionalnog značaja je da Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju značajne istorijske datume, ali pre svega one koji su vezani za stradanje našeg naroda. Jedan od najtragičnijih događaja upravo je obeležavanje progona 250.000 Srba i ubistvo više od 2.000 Srba u zločinačkoj akciji "Oluja", koja predstavlja najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata. Rukovodstvo Srbije zaslužuje svu podršku zbog toga što su 2015. godine pokrenuli obeležavanje na državnom nivou. Dakle, više od 10 godina zajednički Srbija i Republika Srpska obeležavaju taj tragični događaj u našoj istoriji - ocenio je Linta.

Završni čin

On naglašava da je "Oluja" bila samo vrh ledenog brega, tj. završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja današnje Hrvatske.

- Ne treba zaboraviti progon 250.000 Srba iz hrvatskih gradova, sa područja većeg dela zapadne Slavonije tokom 1991. i 1992. godine. Moramo se setiti i zločinačke akcije "Bljesak", koja predstavlja završni čin etničkog čišćenja našeg naroda sa područja zapadne Slavonije. Dakle, to obeležavanje stradanja Srba u "Oluji" faktički jeste i generalno obeležavanje stradanja našeg naroda devedesetih godina sa područja današnje Hrvatske i BiH. Taj događaj 4. avgusta 1995. jeste i simbolički najtragičniji - napominje Linta.

Načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević kaže da je grad spreman za obeležavanje Dana sećanja i najavljuje da će u narednom periodu biti obeleženi svi važni datumi na dostojanstven način.

- Zaslužili smo da budemo na mapi obeležavanja svih važnih istorijskih datuma. Želimo da pošaljemo poruku da smo jak i dostojanstven narod, da živimo na svom ognjištu i da nastavljamo da se razvijamo. U Mrkonjić Gradu je pronađena najveća pojedinačna masovna grobnica Srba. Imali smo i dosta mikrolokacija sa stradalim Srbima. Za ove zločine niko nije odgovarao. Mrkonjić Grad gleda i u budućnost. Razvijamo se, najviše uz podršku Vlade RS. Radimo infrastrukturne projekte. Očekujemo i saradnju sa Srbijom - izjavio je Vođević za RTRS.