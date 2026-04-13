Blokaderska profesorka Dubravka Stojanović iz Beograda i hrvatski istoričar Hrvoje Klasić u zajedničkom intervjuu za N1 kažu da kroz istoriju Srbi i Hrvati skoro uopšte nisu ratovali (?!) i da je "prvi direktan sukob bio tek u Drugom svetskom ratu i tokom devedesetih"! Oni navode da od dolaska Srba i Hrvata na Balkan, otprilike u 7. veku, odnosno za 1.300 godina, ova dva naroda "nisu bila u sukobu čak ni deset godina, već osam"!

Kada dvoje istoričara na zajedničkom zadatku umanjivanja hrvatskih zločina tako postave stvar, onda deluje kao da Jasenovac bio letnji kamp za odmor i uživanje, a ne logor smrti u kojem je ubijeno 700.000 ljudi, najviše Jevreja, Srba i Cigana. Verovatno Dubravki Stojanović i Hrvoju Klasiću nije previše bitan ni logor za srpsku decu u Jastrebarskom, jedini koncentracioni logor za decu u Evropi u kojem je umrlo oko 1.500 mališana, uglavnom zbog bolesti i neuhranjenosti!

Kad se tako postave stvari, onda ustaški pokolji 1941. godine, karakterističan za istočnu Hercegovinu, Liku, Kordun i Bosansku krajinu, gube na značaju.

Kad se tako postave stvari, onda etničko čišćenje 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta 1995. godine u "Oluji" predstavlja, verovatno, tek statističku grešku.

Želeći da, očigledno, umanji srpske žrtve, a samim tim i krivicu Hrvatske, blokaderska profesorka Dubravka Stojanović navodi za N1 da se "Prvi svetski rat ne može računati jer su Hrvati ratovali u okviru austrougarske vojske, za ciljeve Beča"!

Međutim, demantuje je dr Slavko Pavičić u svojoj knjizi "Hrvatska vojna i ratna povjest i Prvi svjetski rat", objavljenoj 1943, u kojoj piše da je "najhrvatskija" vojna jedinica bio 13. zagrebački korpus, a najelitnija formacija 42. domobranska divizija nazvana "vražjom", a da je u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini mobilisano "najmanje 500.000 vojnika".

"Vražja divizija", koju su činili Hrvati, operisala je u Mačvi i Podrinju i to područje je najteže stradalo u Prvom svetskom ratu, a zločini počinjeni na toj teritoriji spadaju u najgnusnije! Ubijane se žene, deca i bebe, a koliko su teški i monstruozni ti zločini bili svedoči i podatak da je, prema popisu stanovništva 1910. godine, Podrinje imalo 242.420 stanovnika, a deset godina kasnije 186.627! Prema austrijskom popisu iz jula 1916. godine Šabački okrug je imao 76.706 ljudi manje nego 1910. Broj muškaraca smanjen je za 57.968, a žena za 18.738 nakon što je tim delom Srbije prošla hrvatska "Vražja divizija".