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Ako je deo opozicije koji se sad zove (bolje nam je da zapamtimo novi naziv, jer će sigurno uskoro i taj promeniti) - "Platforma za evropsku Srbiju", zaboravio šta je Goran Ješić pisao pre dve godine, predsednica Skupštine Ana Brnabić ih je podsetila.

- Lako ste pustili Kosovo, nadam se da ćete sa punim razumevanjem i mislima o višem interesu i Vojvodinu pustiti da ode. Nije za džabe onaj pozivni +384 ostao za nas - napisao je Ješić 18. oktobra 2024. godine.

Brnabićkina reakcija usledila je nakon što su potpredsednica SSP Marinika Tepić i zamenik predsednika te stranke Borko Stefanović reagovali na njen prethodni tvit o njihovom obilasku Vojvodine.

Ne propustitePolitika"ZA VOJVODINU SU VEĆ REZERVISALI POZIVNI BROJ" Ana Brnabić o "Platformi za evropsku Srbiju" Marinike Tepić
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- Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju - da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384. Kreću po Vojvodini da promovišu taj plan i traže široku podršku. Čisto istine radi - napisala je Brnabićeva, nakon čega su usledili komentari Tepićeve i Ješića.

- Ana, presmešni ste! To strašilo za ptice vam se ofucalo - napisala je između ostalog Marinika Tepić, a Stefanović se nadovezao da je "veoma opasno" to što priča Brnabićeva.

Zatim je predsednica Narodne Skupštine i Tepićevu i Stefanovića podsetila na - Ješića i pozivni broj za Vojvodinu. koji je on promovisao 2024. godine.

- Ostaviću samo ovu objavu Gorana Ješića iz njihove "Platforme za evropsku Srbiju" ovde, da se ljudi uvere u to kakva je politika Ðilasa, Ponoša, Ješića i ostalih iz te male, ali odabrane, ekipe - poručila je Mariniki.

- Ostaviću i Borku ovu umotvorinu njihovog koalicionog partnera ovde. Sigurna sam da je video već, samo se pravi lud - poručila je Stefanoviću.

Kurir Politika

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