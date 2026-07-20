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Iako niška opozicija redovno koristi svaku situaciju da vlast u Nišu okarakteriše kao manje sposobnu, na svom primeru svakodnevno pokazuje opšte neznanje u funkcionisanju grada i potpuno odsustvo odgovornosti prema građanima opštine koju huškački nazivaju "slobodnom", iako još nije jasno od čega.

Na sednici Štaba za vanredne situacije koja je održana danas usvojen je Operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara, kao i operativni plan koji se odnosi na postupanje u slučaju problema u vodosnabdevanju na području Grada Niša za ovu godinu. Kod važnih i redovnih obaveza, baš kao što su ove, jedino se Opština Medijana ponovo spotakla.

Jedna od važnih odluka donetih na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije jeste i imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima na teritoriji Grada Niša.

- Upravo oni koji često putem društvenih mreža govore o brizi za građane, ovih dana pokazali su upravo suprotno. Opština Medijana, uprkos tome što su joj upućena četiri dopisa elektronskom poštom i četiri zvanična poziva da imenuje poverenike za svoju teritoriju, nije dostavila nijedan odgovor niti predlog Gradskom štabu za vanredne situacije. To je sramota i neodgovornost. Nadam se da će u nekom narednom periodu shvatiti da je ovo ponašanje štetno i loše za naše sugrađane - kazao je gradonačelnik Niša i naveo da su dopisi poslati 2. i 8. juna, kao i 9. i 16. jula ove godine, a da iz ove opštine nije stigao nikakav odgovor ni predlog.

Dragoslav Pavlović Foto: Grad Niš

On navodi da zbog toga Medijana u ovom trenutku nema poverenika civilne zaštite, dok su sve ostale gradske opštine svoje obaveze izvršile i njihovi poverenici su danas zvanično imenovani.

- Neodgovornost Opštine Medijana na delu - kaže Pavlović, koji napominje da Grad Niš upravo na teritoriji ove opštine gradi nove parkove, rekonstruiše ulice, održava javne površine i zelenilo, a radi se i na uređenju kvartova koji godinama nisu bili uređivani.

Gradonačelnik Niša ističe da se odgovornost prema sugrađanima vidi kroz konkretne projekte i rezultate.

- Građanima želim da poručim da nemaju razloga za brigu. Dok je Grad Niš tu uz njih, neće biti problema - poručio je Pavlović.

Poverenici civilne zaštite imenovani danas za četiri niške opštine imaće kratku obuku kako bi bili upoznati sa nadležnostima, zadacima i obavezama.

- Oni će doprineti boljoj saradnji između građana, mesnih zajednica i nadležnih službi, posebno tokom letnjeg perioda, kada postoji povećan rizik od požara na otvorenom prostoru, ali i mogućnost problema u vodosnabdevanju. Njihov zadatak biće da održavaju neposrednu komunikaciju sa građanima, prikupljaju informacije sa terena i koordiniraju aktivnosti sa nadležnim službama, kako bi se na svaku vanrednu situaciju reagovalo što brže i efikasnije - kazao je Srđan Mitrović, načelnik Uprave za vanredne situacije i načelnik Gradskog štaba za vanredne situacije.

Poverenici će dobiti jasna uputstva i listu zadataka koje će sprovoditi sa meštanima svojih naselja.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da se u naseljima u kojima građani aktivno sarađuju sa nadležnim službama požari na otvorenom prostoru mnogo brže lokalizuju i gase. Sa druge strane, u sredinama u kojima takva saradnja izostane, intervencije su znatno složenije i zahtevnije.

- Poverenici, kao ljudi koji dobro poznaju svoje sredine, predstavljaju važnu vezu između građana i nadležnih službi, ne samo prilikom gašenja požara, već i u svim drugim vanrednim situacijama - dodao je Mitrović.

Kada je reč o požarima, u odnosu na isti period prošle godine beleži se smanjenje njihovog broja, iako u pojedinim danima bude i do deset intervencija zbog požara na otvorenom prostoru.

- Poseban akcenat stavljen je na sprečavanje i sankcionisanje zabranjenog spaljivanja biljnih ostataka i otpada na otvorenom prostoru, koje predstavlja jedan od najčešćih uzroka izbijanja požara. Iako je broj požara manji, razloga za opuštanje nema. Komunalna milicija i komunalne inspekcije gradskih opština dobile su zadatak da obilaze teren - kazao je Mitrović.

Kazne za nelegalno spaljivanje biljnih ostataka i otpada propisane su zakonom. Za pravna lica predviđene su novčane kazne od 300.000 do 1.000.000 dinara, dok se fizičkim licima izriče prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara.

Pored profesionalnih jedinica, na teritoriji grada Niša trenutno deluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava sa oko stotinu obučenih dobrovoljnih vatrogasaca. Reč je o ljudima koji su prošli odgovarajuću obuku i koji istovremeno predstavljaju deo jedinica civilne zaštite opšte namene.