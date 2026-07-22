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Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će prosvetna inspekcija nepristrasno utvrditi sve relevantne činjenice u vezi sa navodima o neregularnostima prilikom glasanja na Savetu Univerziteta u Beogradu (UB) u vezi sa promenom Statuta te visokoškolske ustanove, koja se odnosi na promenu načina za kandidovanje budućeg rektora, dodajući da može doći do ponavljanja tog glasanja.

Stanković je za televiziju Pink rekao da će inspekcija utvrditi da li su i u kojoj meri poštovana sva proceduralna pravila i da onda u skladu s time, utvrdi da li je ishod tog glasanja bio u skladu sa pravilima kada je reč o promeni "jednog tako važnog pravila, poput kandidovanja prvog čoveka beogradskog Univerziteta".

"Ako se utvrde nepravilnosti, ja to ne znam, ne mogu da znam jer je inspekcija nezavistan organ, pretpostavljam da jedna od mera koja može da bude naložena je da se ponovi glasanje i da se utvrde jasno pravila procedure po kojima će se glasanje voditi", kazao je Stanković.

Dodao je da će Ministarstvo prosvete objaviti sve relevantne činjenice i dokaze i zaštititi integritet beogradskog Univerziteta.