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Savet Univerziteta u Beogradu (BU) usvojio je odluku o izmeni Statuta Univerziteta, koja predviđa da će od sada kandidat za rektora morati da dobije većinu glasova na sednici Senata kako bi dalje mogao da izađe ispred Saveta BU, koji zatim bira prvog čoveka najvećeg srpskog državnog univerziteta.

Prema rečima izvora Kurira iz akademske zajednice, ovo praktično znači da će, za razliku od svih prethodnih godina, kada je uvek postojalo nekoliko kandidata za rektora, sada moći da se kandiduje samo jedna osoba, i to ona koju podrži Senat Univerziteta, a koji čine sadašnji rektor Vladan Đokić, prorektori, dekani istraživači, ali i predstavnici studenata.

- S obzirom na to da se izbori za novog rektora BU održavaju već sledeće godine, ovim se maltene priprema teren da novi rektor može da postane isključivo čovek koji ima apsolutnu podršku trenutne postavke rektorskog kolegijuma i "studenata u blokadi" - upozorava dobro obavešten izvor Kurira.

Većina umesto trećine

Prema još uvek aktuelnom Statutu, utvrđenim kandidatom za rektora BU smatra se onaj koji je dobio najmanje jednu trećinu glasova ukupnog broja članova Senata, što je omogućavalo da pred Savet dođe više kandidata za rektora, ali to bi trebalo uskoro da se promeni.

- Senat je najviši stručni organ Univerziteta i čine ga rektor, prorektori, dekani fakulteta, direktori instituta i predstavnici studenata i on broji 52 člana, dok je Savet organ upravljanja sa 41 članom, od koga su 23 predstavnici univerziteta, šest članova iz studentskog parlamenta, četvoro predstavnika studenta koji se biraju na skraćeni mandat od dve godine i 12 za članove koje imenuje država Srbija kao osnivač univerziteta. Do sada je bilo potrebno da trećina glasa za nekog da bi postao kandidat za rektora Senata i među svim tim kandidatima je nakon toga biran rektor od strane Saveta. Na taj način je izabran i sadašnji rektor Vladan Đokić. U strahu da na sednici Saveta sledeće godine neće biti izabran "njihov čovek" iz redova onih koji su podržavaju ili će se naći na tzv. studentskoj listi, odlučeno je da na Senat sada može da prođe samo jedan jedini kandidat koji ima apsolutnu većinu! Iako je taj predlog zvanično podnelo sedam dekana, i u samoj akademskoj zajednici se šuška da je sve ideja rektora Đokića, koji je na kraju i stavio svoj potpis na promenu Statuta, a u "njihovim" medijima pompezno je saopšteno kako se "Đokić složio" s tim - priča dobro obavešteni izvor Kurira.

Đokić prvi put javno priznao: Prihvatio sam poziv studenta Đokić potvrdio je po prvi put medijima da se nalazi na tzv. studentskoj listi. Kako je rekao, "studenti su ga pitali da li bi hteo da bude na njihovoj listi i da je potvrdno odgovorio". Na pitanje nedeljnika "Vreme", na da li će morati da ode sa mesta rektora ako postane poslanik,odgovorio "videćemo da li će i kada doći taj trenutak". Kurir je od samog početka blokada fakulteta pisao o ulozi rektora Đokića u urušavanju visokog obrazovanja u Srbiji, ali i njegovoj motivaciji da studentski bunt s početka blokada kanališe ka osvajanju poluga vlasti i za sebe obezbedi lukrativne pozicije. Da podsetimo, pre samo dva meseca, u maju 2026, Vladan Đokić izdao je zvanično saopštenje u kom je naveo da on nije ''lider'' blokadera.

Naredna godina na Univerzitetu u Beogradu je izborna, a osim nove uprave, biraće se i dve trećine dekana, objašnjava naš izvor.

- Najgore je što je to pokušano da se provuče poprilično tiho i na tu promenu nije skretana pažnja da ljudi uopšte ne bi shvatili šta se dešava. Iako nam se akademska zajednica navodno zalaže za demokratiju i pravedan rad institucija, ispada da oni prvi uvode totalitarizam, autokratiju i ovo najviše podseća na komunističko ili jednopartijsko uređenje. Imate jednu partiju, koja na svojim stranačkim izborima izglasa kandidata i onda se na nekim izborima bira taj jedan kandidat pro forme, a drugih i nema! - ističe naš sagovornik.

Lični interesi

I predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom ovih najnovijih dešavanja na BU poručivši da predstavnici opozicije imaju očigledne dvostruke aršine i da pokušavaju prekrajanje pravila zarad ličnih interesa.

- Vidite, poštovani građani, kako je predsednik Aleksandar Vučić ponovo u pravu kada govori da za sve što njega optužuju, blokaderi kreću prvenstveno od sebe i toga kakvi su sami i šta bi oni radili da su na vlasti. Podsećam kako su njega optuživali da će, zarad ostanka na mestu predsednika, menjati Ustav. A desilo se sve suprotno. On nije želeo da se Ustav menja i držao se svoje reči date narodu. Političar Đokić, vođa blokadera, danas menja Statut Univerziteta u Beogradu da bi blokaderi mogli da dobiju ponovo svog rektora. Statut se menja na način da onako kako je Đokić tada postao rektor, nikada niko više ne može da postane rektor - napisala je Brnabićeva juče na "X" i dodala:

Foto: Beta Pedja Vuckovic, N1 Printscreen, Nova S

- Najbolja definicija blokaderske politike: nama je dozvoljeno sve, drugima onoliko koliko mi odlučimo! Upravo to oni rade, rade ono za šta su optuživali Vučića da će raditi. I kada kažu da bi neko uradio sve zarad vlasti, to oni od sebe kreću. Njima danas ni Statut univerziteta nije svetinja, a busali su se u "slobodarske" i "demokratske" grudi. Blokaderi da se dočepaju vlasti, pa ti bi i izbore ukinuli, sudove, sve. Bitno je samo da se "Đokić složi".

Bez odgovora Redakcija Kurira juče je uputila pitanja Vladanu Đokiću. Aktuelnog rektora Univerziteta u Beogradu pitali smo: - Da li ste Vi predložili izmene procedure za izbor rektora kojima je predviđeno da iz Senata prema Savetu Univerziteta može biti upućen samo jedan kandidat? - Ako jeste, zašto ste podržali proceduru koja praktično onemogućava da za rektora postoji više kandidata? - Kako ćete ubediti javnost, ne samo akademsku, da izmena procedure nije pokušaj da se unapred obezbedi izbor jednog, podobnog kandidata za Vašeg naslednika? Kurir odgovor od Vladana Đokića još nije dobio.