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Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević u video obraćanju iz Vašingtona sumirao je sastanak sa advokatom i predsednikom Republikanske nacionalne obnove, Markom Ivanjom. On je kazao da su razgovarali o svim društveno-političkim izazovima sa kojima se Crna Gora danas suočava, s akcentom na, kako je rekao, "pokušaje da anarho-liberalne ideje koje dolaze iz ostataka duboke države izmene naš duhovni, nacionalni i kulturološki identitet".

Knežević je naglasio da je Ivanjo predsednik frakcije Republikanske partije predsednika Donalda Trampa i jedan od najbližih Trampovih saradnika.

- Apostrofirali smo ono što nama u DNP-u jako znači, a to su položaj srpskog jezika i identitetska pitanja, koji bi se riješili kroz usvajanje zakona o državnim simbolima i dvojnom državljanstvu, ali i očuvanje Srpske pravoslavne crkve kao kanonski jedinstvene, na čijem čelu se nalazi naš patrijarh, njegova svetost Porfirije - naveo je Knežević.

Naglasio je da smatra vrlo bitnim to što su u ovom razgovoru i kampanji koju sprovode u Vašingtonu u gospodinu Ivanju našli iskrenog prijatelja.

- On će u narednom periodu učiniti sve da, kroz zajedničke aktivnosti, osnažimo one ideje na kojima je počivala istinska Njegoševa Crna Gora, a to su porodica, vjera, nada i zdrave životne vrijednosti, koje pokušavaju da anuliraju i predstave na način da one usporavaju Crnu Goru na njenom evropskom putu - poručio je Knežević, navodeći da kampanjom koju realizuju u Vašingtonu Crnu Goru ponovo čine velikom državom.

Sastanku sa predsednikom Republikanske nacionalne obnove prisustvovao je i poslanik DNP-a u Skupštini Crne Gore Vladislav Bojović.