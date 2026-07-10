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Glasanje Demokratske partije socijalista (DPS) za promene Ustava Crne Gore - koje podrazumevaju izbacivanje srpskog jezika kao službenog - predstavlja tajni, dugoročni sporazum između Pokreta Evropa sad (PES), DPS-a i zapadnih diplomata, sa ciljem povratka DPS-a na vlast 2027. godine i zaštite Mila Đukanovića od krivičnog gonjenja, tvrdi Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promjene (PzP).

Reč je, kako Medojević kaže, o političkoj trgovini u kojoj DPS pomaže PES-u da preživi pad rejtinga, u zamenu sa učešće u budućoj vlasti.

- DPS je pristao da glasa za izmene Ustava, ne zbog interesa Crne Gore i završetka procesa EU integracija. Njihov jedini realni uslov je bila garancija ambasadora EU da će nakon izbora 2027. godine PES napraviti Vladu sa DPS i njihovim satelitima. Prema mojim saznanjima, neki od važnih ambasadora su im dali tu garanciju i DPS je preuzeo rizik da glasa sa izmene Ustava, koje će vladajuća većina obilato iskoristiti u svojoj predizbornoj kampanji, da su oni vlast koja je uvela Crnu Goru u EU - naveo je Medojević u objavi na svom Fejsbuk profilu.

Dodaje da "DPS glasanjem za izmene Ustava ništa politički ne dobija, a pomaže vladajućoj većini da popravi politički rejting", kao i da rejting PES dramatično pada i možda neće biti u poziciji da odlučuje o Vladi nakon izbora 2027. godine.

- Spajić za sada balansira između ove dve frakcije, ali ovaj sporazum o glasanju izmena Ustava je u suštini tajni koalicioni sporazum o koordinaciji zajedničkih aktivnosti PES i DPS do izbora 2027. Ključni cilj sporazuma je da se spreči hapšenje Đukanovića i da se DPS vrati na vlast! - naveo je Medojević.

Vrlo moguće

Komentarišući ove Medojevićeve tvrdnje, predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kaže za Kurir da je velika verovatnoća i da veruje da je u pitanju deo tajnog plana, kako bi se Đukanović oslobodio krivičnog gonjenja i kazne, a sa druge strane, kako kaže, da crnogorska vladajuća većina i Milojko Spajić izglasaju ono što im je nametnuto spolja.

- Ne samo što Mila Đukanovića niko krivično ne goni, niti ga je bilo ko saslušao za šest godina od navodnog oslobođenja 30. avgusta, nego su apsolutno svi političari crnogorske vladajuće većine, uključujući i Andriju Mandića, nekadašnjeg predsednika srpskog naroda, prihvatili politiku i vrednosti Mila Đukanovića. On više nema potrebe da se bavi politikom, on je naučio i otvorio put ovim političarima koji su prihvatili njegove smernice i on može da danas slavi, jer je to najveći uspeh jednog političara - kad tvoji protivnici prihvate tvoju politiku i nastave da je sprovode. Tako da ja verujem da postoji takva vrsta plana i sporazuma - kaže Dajković.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

On dodaje i da je vrlo moguće da je takav plan napravljen i za PES, jer kako kaže, pad rejtinga koji je zabeležen kod PES-a "nema popravnog", kao i da će građani glasati i pokazati sve na izborima.

- Pad rejtinga ne može da preživi ni PES, ni sve druge stranke koje učestvuju u satanizaciji srpskog naroda. Pokušao je Đukanović da satanizuje srpski narod, pa izgubio vlast, pokušao je i Krivokapić pa je sad bivši. Kada budu novi izbori, videće i PES i mnogi drugi kako će ih građani kazniti. Apsolutan je pad rejtinga PES-a i to zna svako, ko iole prati politiku Crne Gore i tu više nema popravnog - kazao je Dajković.

Napominje da postoji "još jedan momenat koji ne smemo da zaboravimo".

- Andrija Mandić je pokrovitelj izložbe o tzv. genocidu u Srebrenici u holu Skupštine Crne Gore i to je nešto što mene toliko boli i vređa kao Srbina u Crnoj Gori, a onda i kao političara, što u svemu tome, od glasanja da je Srbija okupatorska zemlja, do proganjanja trobojke, do novog eksera u sanduku srpskog jezika, u svemu tome učestvuju i pojedine srpske političke stranke, na čelu sa Mandićem. Mnogo je važno da građani Srbije znaju šta se dešava sada u Crnoj Gori i da svi znaju da su žestoko odgovorni za ovo stanje i pojedini srpski političari na čelu sa Mandićem, Spajićem, jer bez njih ne bi bilo dovoljno glasova u skupštini da se sprovode sve ove antisrpske odluke - zaključio je Dajković.

Pad rejtinga PES-a Istraživanje CEDEM-a i Spektrum Analitike PES, prema anketi Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz marta 2024, uživao je podršku 26,3 odsto birača, dok je naredno istraživanje te nevladine organizacije, u septembru 2025, pokazalo nagli pad - na 20,3 odsto. I istraživanje Spektrum Analitike iz januara ove godine potvrdilo je da je PES u padu - tada je registrovana podrška od 19,1 odsto, ali su u aprilu objavljeni nalazi te agencije pokazali blagi oporavak - podršku od 20,2 odsto. Komentarišući to što, prema istraživanjima, pada rejting PES-a, politikolog Miloš Perović rekao je podgoričkim "Vijestima" da je očigledno da ta stranka polako gubi inicijalni kapital koji je nosila sa sobom kao nova partija, s temama koje su bile vezane za ekonomske reforme, te da je postala opterećena s "realnošću vlasti". Deo birača koji je glasao "protiv starih struktura" se sad ponovo fragmentira, dok nedostatak jasnog ideološkog identiteta čini PES ranjivim na odliv birača i ka suverenističkom i ka prosrpskom bloku - rekao je Perović.

Šta je cena?

Istoričar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da smatra da je Nebojša Medojević otvorio pitanje koje zaslužuje ozbiljnu političku pažnju.

- Kada se naizgled nespojivi politički akteri iznenada nađu na istoj strani oko najosetljivijih državnih i identitetskih pitanja, sasvim je legitimno postaviti pitanje šta je stvarna politička cena takvog dogovora. Ako je tačna njegova ocena da se iza priče o ustavnim promenama krije politička trgovina između PES-a i DPS-a, uz prećutnu podršku dela međunarodnog faktora, onda se ne radi o evropskim integracijama, već o prekrajanju političke scene Crne Gore - kaže Gajić.

Kako je istakao, u tom slučaju, identitetska pitanja, uključujući položaj srpskog jezika, postala bi sredstvo političke razmene, a ne izraz volje građana.

Foto: Kurir Televizija

- Posebno bi zabrinjavalo ukoliko bi krajnji cilj takvog aranžmana bio povratak DPS-a u izvršnu vlast nakon izbora 2027. godine i stvaranje političkog ambijenta u kojem bi izostala puna institucionalna odgovornost svih koji su decenijama obavljali najviše državne funkcije. To bi otvorilo ozbiljna pitanja o nezavisnosti institucija i vladavini prava. Zbog toga smatram da javnost ima pravo da traži potpunu transparentnost svih političkih pregovora koji se odnose na Ustav i identitetska pitanja. Građani moraju da znaju da li se odluke donose zbog evropske budućnosti Crne Gore ili zbog očuvanja političkih interesa pojedinih centara moći - naveo je Gajić.

Dodaje da pad rejtinga PES-a prema pojedinim istraživanjima svakako predstavlja političku činjenicu koju ne treba zanemariti.

- U takvim okolnostima nije neobično da se u javnosti otvaraju pitanja o mogućim postizbornim kombinacijama i političkim dogovorima. Ukoliko se taj pad nastavi, smatram da se ne može isključiti mogućnost traženja nove parlamentarne većine, pa ni kroz saradnju sa DPS-om, posebno ako postoje zajednički interesi oko pojedinih strateških pitanja - zaključio je Gajić.