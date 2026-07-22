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Povodom skandaloznih izjava tužiteljke Jasmine Paunović, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da je danas pogledala celu emisiju i istakla da smo u Srbiji, nažalost, mnogo toga mogli da vidimo, čujemo i pročitamo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i glasača koji ga podržavaju, ali da ovako nešto još nismo čuli.

Brnabić je rekla da je ovo nešto najmonstruoznije i najstrašnije što je do sada videla i čula, protiv porodice Aleksandra Vučića, ali i više od dva miliona ljudi koji glasaju za njega.

- Oni su tu mržnju doveli na novi nivo. Dakle, pored toga što targetiraju porodicu Aleksandra Vučića, da mu otac nije otac, da mu deca nisu deca, oni sada uvode nove termine mržnje u javni narativ. Vi sada imate SNS porodice, SNS brakove - rekla je Brnabić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

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Suzana Paunović u emisiji Dejana Lučića

Kako kaže, Jasmina Paunović bila je zamenik tužioca i rekla je da u normalnim porodicama niko ne glasa za Aleksandra Vučića.

- Zamislite vi takvu uvredu stotina hiljada, miliona ljudi u Srbiji. I to što prolazi porodica Aleksandra Vučića, to što oni moraju da slušaju svaki dan od ovih sa takozvane studentske liste, koji sebe predstavljaju za elitu, to što oni moraju da prolaze, niko ni u jednoj zemlji ne bi smeo da prolazi - istakla je Brnabić.

Ona je podsetila da je tužiteljka Paunović druga na takozvanoj studentskoj listi i da je jasno da ovo pokazuje njihovu politiku.

Brnabić je rekla da ovakvu mizogeniju i mržnju prema ženama do sada nismo videli.

- Mi smo čuli svašta, pa šta je govorio Ponoš... Ovo, da vi čitav ženski rod svedete na to da seksualni objekat i da time mogu da utiču na glasanje time, ne dijalogom, pameću, borbom, ne, svedete ženu na seksualni objekat... Od tih 50 minuta festivala mržnje, pre svega targetiranja porodice Aleksandra Vučića, vi imate najviši stepen ksenofobije, rasizma, antisemitizma, svaku vrstu mržnje su oni u 50 minuta pokrili - kazala je Brnabić.

Screenshot 2026-07-22 184138.png
Foto: Printscreen/TV Pink

Brnabić je rekla da je ovo politika blokaderske, studentske liste.

- Ovo je njihov program, njihovo lice, njihova sramota i samo njihova sramota. Ovo je ono što oni imaju da ponude Srbiji - ocenila je Brnabić.

Prema njenim rečima, oni se prema svakom ko glasa za Aleksandra Vučića ponašaju kao da je najprimitivnija životinja.

- Ti ljudi da nam vode državu? Ti ljudi da nam prodaju demokratiju? - upitala je Brnabić.

Kako je navela, i kada su znali da šire laži, oni su nastavili da šire laži. Sada kada nije više

- Oni misle da su ljudi prvog reda, a da su svi drugi građani drugog reda. Policajci u Valjevu ništa loše nisu uradili, čak i da jesu, taj policajac nije ni bio u Valjevu - istakla je ona.

Screenshot 2026-07-22 184130.png
Foto: Printscreen/TV Pink

Brnabić je ocenila da Vučića napadaju da nije Srbin, jer ništa ne mogu loše da kažu o rezultatima koje postiže.

- Samo se na minut stavite u kožu Aleksandra Vučića... Kako to izdržava njegova porodica... Aleksandar mora od blokadera da sluša da mu otac nije otac... Niko od blokadera nije rekao da to nije politika, da se ne zna njihov odnos prema spoljnoj, regionalnoj politici... Ostavite jadne ljude na miru - ne, njihova politika je mržnja, besomučno targetiranje, kao što su targetirali ovog mladog policajca koji je okončao svoj život - rekla je Brnabić.

Podsetimo, brutalna kampanja dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice dostigla je zenit, pošto se u sve uključila i tužiteljka u penziji Jasmina Paunović. Naime, gostujući kod Dejana Lučića, tužiteljka je ponovila sulude tvrde o tome da Vučićev otac nije otac, da Vučićeva deca nisu njegova.

Kurir.rs/TV Pink

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Ona je podsetila da je tužiteljka Paunović druga na takozvanoj studentskoj listi i da je jasno da ovo pokazuje njihovu politiku.

Brnabić je rekla da ovakvu mizogeniju i mržnju prema ženama do sada nismo videli.

- Mi smo čuli svašta, pa šta je govorio Ponoš... Ovo, da vi čitav ženski rod svedete na to da seksualni objekat i da time mogu da utiču na glasanje time, ne dijalogom, pameću, borbom, ne, svedete ženu na seksualni objekat... Od tih 50 minuta festivala mržnje, pre svega targetiranja porodice Aleksandra Vučića, vi imate najviši stepen ksenofobije, rasizma, antisemitizma, svaku vrstu mržnje su oni u 50 minuta pokrili - kazala je Brnabić.

Brnabić je rekla da je ovo politička blokaderske, studentske liste.

- Ovo je njihov program, njihovo lice, njihova sramota i samo njihova sramota. Ovo je ono što oni imaju da ponude Srbiji - ocenila je Brnabić.

Prema njenim rečima, oni se prema svakom ko glasa za Aleksandra Vučića ponašaju kao da je najprimitivnija životinja.

- Ti ljudi da nam vode državu? Ti ljudi da nam prodaju demokratiju? - upitala je Brnabić.

Kako je navela, i kada su znali da šire laži, oni su nastavili da šire laži. Sada kada nije više među živima, ne prestaju da napadaju ni tragično nastradalog policajca Vasilija Lalovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni misle da su ljudi prvog reda, a da su svi drugi građani drugog reda. Policajci u Valjevu ništa loše nisu uradili, čak i da jesu, taj policajac nije ni bio u Valjevu - istakla je ona.

Brnabić je ocenila da Vučića napadaju da nije Srbin, jer ništa ne mogu loše da kažu o rezultatima koje postiže.

- Samo se na minut stavite u kožu Aleksandra Vučića... Kako to izdržava njegova porodica... Aleksandar mora od blokadera da sluša da mu otac nije otac... Niko od blokadera nije rekao da to nije politika, da se ne zna njihov odnos prema spoljnoj, regionalnoj politici... Ostavite jadne ljude na miru - ne, njihova politika je mržnja, besomučno targetiranje, kao što su targetirali ovog mladog policajca koji je okončao svoj život - rekla je Brnabić.

Podsetimo, brutalna kampanja dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice dostigla je zenit, pošto se u sve uključila i tužiteljka u penziji Jasmina Paunović.

Naime, gostujući kod Dejana Lučića, tužiteljka je ponovila sulude tvrde o tome da Vučićev otac nije otac, da Vučićeva deca nisu njegova.

Autor: M.R.

#Ana Brnabić

#Nacionalni dnevnik

#Politika

#SNS

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