Ona je podsetila da je tužiteljka Paunović druga na takozvanoj studentskoj listi i da je jasno da ovo pokazuje njihovu politiku.

Brnabić je rekla da ovakvu mizogeniju i mržnju prema ženama do sada nismo videli.

- Mi smo čuli svašta, pa šta je govorio Ponoš... Ovo, da vi čitav ženski rod svedete na to da seksualni objekat i da time mogu da utiču na glasanje time, ne dijalogom, pameću, borbom, ne, svedete ženu na seksualni objekat... Od tih 50 minuta festivala mržnje, pre svega targetiranja porodice Aleksandra Vučića, vi imate najviši stepen ksenofobije, rasizma, antisemitizma, svaku vrstu mržnje su oni u 50 minuta pokrili - kazala je Brnabić.

Brnabić je rekla da je ovo politička blokaderske, studentske liste.

- Ovo je njihov program, njihovo lice, njihova sramota i samo njihova sramota. Ovo je ono što oni imaju da ponude Srbiji - ocenila je Brnabić.

Prema njenim rečima, oni se prema svakom ko glasa za Aleksandra Vučića ponašaju kao da je najprimitivnija životinja.

- Ti ljudi da nam vode državu? Ti ljudi da nam prodaju demokratiju? - upitala je Brnabić.

Kako je navela, i kada su znali da šire laži, oni su nastavili da šire laži. Sada kada nije više među živima, ne prestaju da napadaju ni tragično nastradalog policajca Vasilija Lalovića.

- Oni misle da su ljudi prvog reda, a da su svi drugi građani drugog reda. Policajci u Valjevu ništa loše nisu uradili, čak i da jesu, taj policajac nije ni bio u Valjevu - istakla je ona.

Brnabić je ocenila da Vučića napadaju da nije Srbin, jer ništa ne mogu loše da kažu o rezultatima koje postiže.

- Samo se na minut stavite u kožu Aleksandra Vučića... Kako to izdržava njegova porodica... Aleksandar mora od blokadera da sluša da mu otac nije otac... Niko od blokadera nije rekao da to nije politika, da se ne zna njihov odnos prema spoljnoj, regionalnoj politici... Ostavite jadne ljude na miru - ne, njihova politika je mržnja, besomučno targetiranje, kao što su targetirali ovog mladog policajca koji je okončao svoj život - rekla je Brnabić.

Podsetimo, brutalna kampanja dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice dostigla je zenit, pošto se u sve uključila i tužiteljka u penziji Jasmina Paunović.

Naime, gostujući kod Dejana Lučića, tužiteljka je ponovila sulude tvrde o tome da Vučićev otac nije otac, da Vučićeva deca nisu njegova.

Autor: M.R.