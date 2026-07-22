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Gostovanje bivše tužiteljke Jasmine Paunović, danas kandidatkinje sa takozvane "studentske liste“, u emisiji Dejana Lučića (inače, zvanično pisca), otkrilo je svu dubinu političkog i moralnog posrtanja onih koji se u javnosti predstavljaju kao borci za vladavinu prava, demokratiju i ljudska prava.

Odavno je odgovoran, profesionalan i civilizovan dijalog napustio (ako je ikada i boravio) u raznim blokaderskim podkastima i emisijima na internetu i brojnim televizijama u Srbiji. S druge strane, upravo ovi kandidati sa "studentske liste" nam prodaju elitizam "na nivou", pa kad vidimo da su gosti u bilo kakvom podkastu očekujemo da je sve po protokolu kao sa kraljevskog dvora. A onda nam odvale šamarčinu! Onu pravu blokadersku!

Tako je Jasmina Paunović kod Lučića govorila šta ne samo aktulenu vlast, već i čitavu državu čeka nakon izbora ako blokaderi ostvare pobedu: izolacija zemlje kroz zatvaranje granica!

Priželjkuje se i suđenje domaćim političarima od strane stranih faktora.

Jasmina Paunović: "Ako mene pitate šta je prva stvar sutradan posle dobijenih izbora - zatvaranje granica! Da se postavlja pitanje kakva je onda vaša budućnost, gospodine predsedniče, kada vam oni budu sudili?

Voditelj: "Neće on biti ovde."

Jasmina Paunović: "Pa da vam kažem nešto, on ili neko njegov, iz najbližeg kruga... Ne mogu svi da odu"

Ova bivša tužiteljka je sa svojim domaćinom aktivno je učestvovala i u najprizemnijim teorijama zavere i lažima o poreklu predsednika Srbije i njegove porodice.

Voditelj: "Boli njega briga za Andreja kad je Andrej njemu samo polubrat. On je izjavio svojevremeno - nemojte da pričate da ja nisam Anđelkov (sin), Anđelko je mene priznao. Ako ga je Anđelko priznao, to znači da nije njegov. Izlanuo se. Podsvest je čudo".

Jasmina Paunović: "Da, da, da, da. Verovatno. To sam čula sa više izvora. A mudro odgovorio. Pa sad neka vide koji je to vaš a koji je naš".

Jasmina Paunović Foto: Printscreen

Voditelj: "Sin Fahria Muslijua ne može da bude predsednik Srbije"

Jasmina: "Aleksandar Vučić nije sa svojom decom, ali je..."

Voditelj: "Nisu njegova"

Jasmina: "Da"

Posebno skandalozan momenat ovog gostovanja ogleda se u potpunom odsustvu reakcije na otvoreno vulgarne i šovinističke stavove voditelja, koji je žene sveo na seksualne objekte i sredstvo političke ucene.

Ova bivša tužiteljka, inače nosilac brojnih priznanja nevladinog sektora i zapadnih organizacija, ne samo da se nije usprotivila ovakvom omalovažavanju žena i prebrojavanju pristalica Srpske napredne stranke kao građana drugog reda, već je prećutno i kroz odobravanje postala saučesnik u najprizemnijem vređanju miliona građana Srbije.

Evo dela tog dubokoumnog razgovora:

Voditelj: "Ako su žene hrabrije, onda svaka treba da ubije subašu u svom krevetu. Hožeš li mužu da glasaš za naprednjake? Onda od mene onu stvar nećeš videti nikada više! Bolje umri nego da izađeš na izbore? Jel mogu žene to da urade?

Jasmina Paunović: "Svaka prava žena pored sebe ima i pravog muškarca"

Voditelj Ličić je nastavio svoju vulgarnu priču o "onim stvarima", govoreći kako naprednjaci više nemaju pare ni za kamagru ni za vijagru. Jasmina Paunović nije kao žena stala u odbranu žena i usprotivila se tom odvratnom vokabularu svog domaćina, već je zaključila da su SNS brakvovi samo zbog novca

POGLEDAJTE SNIMAK IZ EMISIJE:

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Ovakav nastup izazvao je oštru reakciju predsednica Narodne skupštine Ane Brnabić, koja je ukazala šta zapravo stoji iza retorike onih koji se deklarativno zalažu za "evropske vrednosti".

Ana Brnabić: Ovo izgovara žena koja je u samom vrhu blokaderskog pokreta!

- Ovo je slika i prilika blokadera. Ovo su njihove vrednosti. Ovo što blokaderi rade Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici normalan čovek ne bi mogao da zamisli, a ne da izgovori. Ljudske bede. Sramota za ljudski rod. To je ta „elita“. Odvratno i neljudsko maltretiranje ljudi kao modus operandi onih koji nam se svaki dan predstavljaju kao najobrazovaniji, najhumaniji, najprosvećeniji, najkulturniji deo našeg društva. Laži, uvrede, pretnje - to je blokaderska politika. I sve ovo o porodici Aleksandra Vučića i o drugim porodicama u Srbiji ne izgovara tek neki predstavnik "studentske“ liste.

Ana Brnabić: Ljudske bede Foto: Ilija Ilić

Ovo izgovara žena koja je u samom vrhu blokaderskog pokreta. Žena koja je predstavljena kao jedan od najkredibilnijih boraca za slobodu i vladavinu prava. Žena široko i otvoreno podržana od onih iz inostranstva koji nam svakoga dana drobe o demokratiji, demokratskim vrednostima i ljudskim pravima. Žena kojoj je NIN dodelio nagradu za hrabrost, Evropski pokret nagradu Doprinos godine Evropi, CRTA nagradu Hrabri glas. Takva žena diskutuje o ljudima koji podržavaju SNS kao o najprimitivnijim životinjama, nekoj nižoj vrsti. Taj "hrabri glas" svodi žene na seksualne objekte koji treba da trguju seksualnim uslugama kako bi uticale na to kako neko glasa! Taj "doprinos Evropi" trabunja o tome kako su SNS porodice drugačije od drugih porodica u Srbiji?

Da li je sada dovoljno jasno od čega i od kakvih ljudi branimo Srbiju?

Moja poruka blokaderima: neće bežati Aleksandar Vučić nigde. Niko od nas neće bežati. Borićemo se svim demokratskim sredstvima protiv takvih kakvi ste vi. Branićemo Srbiju od takvih. I nikada nećemo biti kao vi. Nikada nećemo napadati vaše porodice, vaše roditelje, vašu decu. Jer smo pre svega ljudi.