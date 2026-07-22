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Novinarka Antonela Riha oštro je kritikovala Nebojšu Zelenovića, predsednika stranke Zajedno za Srbiju, zbog napada na četvoro povratnika u Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ocenjujući da takvo ponašanje pokazuje luzerski stav i nespremnost da se podrži bilo kakav konkretan pokušaj delovanja.

- Vidim da je javnost polarizovana oko toga i moram da kažem da mi kod ljudi koji se zalažu za promene smeta taj luzerski stav, taj stav gubitnika od početka, kada kažu: ‘Ma, nema šanse da oni išta urade' - rekla je Riha za blokadersku N1.

Ona je upozorila da oni koji unapred odbacuju svaku mogućnost delovanja zapravo pristaju na političku nemoć i krajnji domet siim objave na društvenim mrežama.

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- Ako krećemo iz pozicije da nema šanse da se išta uradi, onda ćemo nastaviti da sedimo na Iksu i da tvitujemo i to će biti krajnji domet - navela je Riha i osudila optužbe da su ljudi koji su prihvatili angažman u REM-u navodno dali legitimitet vlasti ili da su u čitav proces ušli iz lične koristi.

- Ako sedite i govorite da je sve to nemoguće, da se daje legitimitet, da su oni nekakvi profiteri, a bilo je i takvih uvreda čak i od strane političara, to je bilo, ja mislim, strašno. Nebojša Zelenović konkretno, da se sada ne nagađa o kome pričam. Nije fer, nije korektno da ljudi tek krenu u neki korak, a vi ih šutirate s leđa. To prosto nije korektno - poručila je Antonela Riha.

 Kurir Politika

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