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Gradski odbor Narodnog pokreta Srbije u Vranju kolektivno je istupio iz stranke, nakon što su predsednik odbora Đorđe Ristić i potpredsednici Dragan Pavlović i Aleksandar Stanojković podneli neopozive ostavke na sve funkcije koje su obavljali u toj stranci. Naveli su da odluku o napuštanju stranke donose zbog neslaganja sa rukovodstvom u vezi sa podrškom tzv. studentskoj listi. S druge strane, iz vrha NPS je saopšteno da je GO u Vranju raspušten.

Javnost je saznala za dešavanja u NPS kada se oglasio predsednik GO u Vranju Đorđe Ristić i naveo da je do kolektivnih ostavki i kolektivnog istupanja iz NPS došlo jer "centrala nije podršala stav odbora u Vranju o podršci studentima".

- Mi smo nastavili da podržavamo studente, da učestvujemo na svim njihovim skupovima, te smo od centrale stranke dobijali upozorenja da to ne činimo, iako je predsednik stranke Miroslav Aleksić u javnosti pružao podršku studentima pozivajući ih na firmiranje zajedničke liste - navodi se u pisanoj izjavi Ristića koju je objavio lokalni portal Infovranjske.

Đorđe Ristić: Aleksić u javnosti pruža podršku studentima, ali... Foto: printscreen/youtube/Vranje News, Petar Aleksić

S druge strane, Iz Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića saopštili su da je Kolegijum Izvršnog odbora NPS na sednici 6. jula 2026. godine doneo odluku o raspuštanju Gradskog odbora NPS u Vranju, te da je odluka doneta "zbog neaktivnosti, neefikasnosti i neučestvovanja u radu gradskog parlamenta", kao i da je taj GO raspušten odlukom nadležnog organa stranke, a ne kao posledica pojedinačnih ostavki ili napuštanja stranke.

- Povodom navoda da je tadašnji predsednik GO NPS u Vranju Đorđe Ristić napustio stranku, kao i tvrdnji da su potpredsednici Dragan Pavlović i Aleksandar Stanojković podneli neopozive ostavke na sve funkcije u stranci i da su ih podneli i ostali članovi GO Vranje, ističemo da ti navodi nisu tačni - navode, napominjući da je danom stupanja na snagu ove odluke prestao mandat svim organima GO NPS Vranje.

Panika i bezidejnost

Komentarišući dešavanja u Narodnom pokretu Srbije politički analitičar Dejan Lisica kaže da to nije nikakvo iznenađenje, već "posledica dubinske dezorijentisanosti koja dugo potresa opozicioni blok".

Dejan Lisica, politički analitičar Foto: Privatna Arhiva

- Ovo nije prvi put da svedočimo masovnom napuštanju i kolektivnim ostavkama unutar opozicionih odbora. Slični scenariji već su viđeni u prethodnom periodu u nekoliko gradova širom Srbije, kada su čitavi lokalni odbori vraćali partijske knjižice, suočeni sa diktatom iz centrale i suštinskim odsustvom bilo kakve jasne političke strategije. Nesposobnost da se ponudi ozbiljan program zamenila je slepa podrška i šlepanje uz tzv. studentsku listu i studente u blokadi, što je na kraju došlo na naplatu. Baš tu leži suština ovog političkog loma. Članovi lokalnih odbora, koliko god se politički ne slagali sa aktuelnom vlašću, očigledno nisu toliko politički nepismeni niti slepi da ne vide kuda vodi takva politika. Oni vrlo dobro razumeju da podrška agresivnim ultimatumima, blokadama saobraćaja i urušavanju institucija ne šteti samo stranci iz koje dolaze, već direktno nanosi štetu celoj našoj zemlji. Pokušaji centrale NPS-a da štetu saniraju saopštenjima o tome kako je Izvršni odbor još 6. jula raspustio odbor u Vranju predstavljaju klasično jeftino političko pranje ruku - naglašava Lisica.

Dodaje da reagovanja u vidu naknadnog raspuštanja već napuštenih odbora samo dodatno ogoljuju paniku i bezidejnost rukovodstva opozicije.

- Moglo bi se reći da je ovo tek početak intenziviranja procesa koji je odavno neumitan. Slučaj iz Vranja je klasičan efekat podrške suludim ekstremističkim metodama koje građani, ali ni sopstveno članstvo, ne žele da podrže. Ukoliko opozicija nastavi da svoj politički legitimitet podređuje studentima blokaderima, u narednom periodu možemo očekivati samo nove talase ostavki i potpuno osipanje i ostalih opozicionih partija širom Srbije - zaključuje Lisica.

Crv u jabuci razdora

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da opozicione stranke koje su u ovom mandatu činile sastav Narodne skupštine, očigledno gube tlo pod nogama, "vodeći defetističku ispraznu politiku da je sve loše".

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Došli su do toga da im je i inače minorna podrška nestala, svodeći ih na nivo statističke greške. Zbog toga, ali i zbog očigledne bezidejnosti u političkom delovanju, došli su u situaciju da im se širom Srbije raspadaju i onako jedva sastavljeni odbori, pod naletom imperativa izjašnjavanja o nečemu što je pred njih stavljeno kao plenumaško - blokaderski koncept, koji je inače apstraktan i imaginaran, ali uspeva da ih iznutra posvađa razori i dovede do tačke kada je jasno da niko ne može ni sa kim i da svako u svakog sumnja. Ovo je samo početni raskol i još jedan crv u jabuci razdora koja će, bez sumnje, do raspisivanja izbora uveliko istruliti, a do dana održavanja izbora i ako je datum njihovog održavanja izvesno blizu, niko se više i neće sećati ovakve opozicije, njihovih stranačkih prvaka i svakodnevnih jalovih rasprava - podvlači Todorov.