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Celokupni Gradski odbor Narodnog pokreta Srbije u Vranju istupio je iz stranke, nakon što su predsednik odbora Đorđe Ristić i potpredsednici Dragan Pavlović i Aleksandar Stanojković podneli neopozive ostavke na sve funkcije koje su obavljali u okviru NPS. Kako su naveli, odluku o napuštanju stranke doneli su zbog neslaganja sa rukovodstvom NPS-a u vezi sa podrškom tzv. studentskoj listi

Kako piše vranjski portal Vranjenews, nakon glasina, koje su navodno potekle od predsednika Izvršnog odbora Narodnog pokreta Srbije Nenada Milojčića, o navodnom raspuštanju odbora te opozicione partije u Vranju, predsednik vranjskog odbora Đorđe Ristić, kao i potpredsednici Dragan Pavlović i Aleksandar Stanojković, podneli su neopozive ostavke na sve funkcije u stranci.

U saopštenju za medije navodi se da su ostavke podneli "i svi ostali članovi Gradskog odbora NPS Vranje, te da je "doneta jednoglasna odluka o istupanju" kompletnog vranjskog odbora iz NPS-a.

U saopštenju Ristić je potvrdio da je došlo do sukoba stavova između GrO Vranje i centrale stranke i da se sukob odnosi na "neskrivenu podršku studentima" od strane GrO Vranje, kao i stav da stranka ne učestvuje na izborima aktivno, već da se "pruži podrška studentima".

Kako se navodi dalje, "centrala stranke nije podržala takav stav, te je na poslednjoj sednici Glavnog odbora NPS doneta odluka o učešću stranke na narednim izborima".

Saopštenje Narodnog pokreta Srbije

Iz Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića saopštili su da je Kolegijum Izvršnog odbora NPS na sednici 6. jula 2026. godine doneo odluku o raspuštanju Gradskog odbora NPS u Vranju.

- Odluka je doneta na osnovu člana 77. stav 1. tačka 9. Statuta Narodnog pokreta Srbije, zbog neaktivnosti, neefikasnosti i neučestvovanja u radu gradskog parlamenta - navodi se u saopštenju.

- Reč je o regularnoj proceduri stranačkih organa koja se donosi u slučajevima kada lokalni odbori ne ispunjavaju zadatke i obaveze na način koji je u skladu sa standardima i politikom stranke - dodaje se i napominje da je danom stupanja na snagu ove odluke prestao mandat svim organima Gradskog odbora NPS Vranje, te da će izbora novih organa odborom rukovodisti poverenik koga će imenovati IO.

Miroslav Aleksić Foto: Petar Aleksić

- Povodom navoda da je tadašnji predsednik Gradskog odbora NPS u Vranju Đorđe Ristić napustio stranku, kao i tvrdnji da su potpredsednici Dragan Pavlović i Aleksandar Stanojković podneli neopozive ostavke na sve funkcije u stranci, te da su ostavke podneli i ostali članovi Gradskog odbora Vranje, ističemo da ti navodi nisu tačni - dodaje se u saopštenju.

- Gradski odbor NPS Vranje raspušten je odlukom nadležnog organa stranke, u skladu sa Statutom i unutrašnjim procedurama, a ne kao posledica pojedinačnih ostavki ili napuštanja stranke - podvlači se i dodaje da NPS ima 146 lokalnih odbora i više od 200 odbornika širom Srbije, nastavlja da deluje dosledno u skladu sa svojim programskim ciljevima i odlukama organa stranke.

Izjava Đorđa Ristića

S druge strane, Đorđe Ristiće koji tvrdi da nije bilo raspuštanja, već kolektivnih ostavki i kolektivnog istupanja iz NPS.

On je za portal Infovranjske rekao da je razlog napuštanja stranke to što centrala nije podršala stav odbora u Vranju o podršci studentima.

- Mi smo nastavili da podržavamo studente, da učestvujemo na svim njihovim skupovima, te smo od centrale stranke dobijali upozorenja da to ne činimo, iako je predsednik stranke Miroslav Aleksić u javnosti pružao podršku studentima pozivajući ih na firmiranje zajedničke liste - navodi se u pisanoj izjavi Ristića.

Đorđe Ristić Foto: printscreen/youtube/Vranje News

Podsetimo, ovo napuštanje Aleksićeve stranke nije usamljeni slučaj. Do sada su ga napustili sledeći odbornici: Slavica Radovanović, potpredsednica NPS, kragujevački odbornik Dr Predrag Delić, bujanovački odbor se vratio u SNS , Uroš Tešmanović, odbornik u Beogradu, dok je vranjanski odbor stao uz studente u blokadi.

Njegovoj stranci su, s druge strane strane, pristupili Uroš Đokić, nekadašnji radikal, Ivana Rokvić, član uprave Levijatana i PSS i Ljuba Zrnić, Savski venac SNS.