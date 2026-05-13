Uporni narativ opozicije da zajednički deluju i da nema pukotina u tom frontu srušen je kao kula od karata uživo u programu. Naime, Zeleno-levi front je tokom gostovanja svoje predstavnice Jelene Jerinić na N1 saznao da je opozicija imala sastanak bez njih, dok je SSP Dragana Đilasa u Šapcu napustila odbornica: prva žena stranke na lokalu Alisa Petrović, prešla je u Srpsku naprednu stranku.

Marginalizovani

Situacija u nekad najjačoj opozicionoj partiji, Stranci slobode i pravde, za analitičara Branka Raduna posledica je manjka autoriteta Dragana Đilasa.

- Svima je već poznato da je Đilasova stranka odavno u rasulu. On više nema nikakav autoritet, što pokazuju stranački rejtinzi, raspoloženje unutar opozicije, kao i mišljenje javnog mnjenja. Ta marginalizovana građanska opozicija može da preživi samo s nekom realnom pričom, nekim smislenim programom. Za to moraju da nađu dobrog kandidata, potrebno im je neko sveže lice, a ne neko ko je politički iscrpljen. Oni su godinama u padu. Godine 2023. nakon izbora nisu uspeli da preuzmu glasače. Bilo je tu više pokušaja u politici, poput Miloša Jovanovića i Mikija Aleksića da budu populisti, ali bez uspeha - podvukao je Radun.

Iznuđena odluka

Sastanak dela opozicije u prostorijama stranke Miroslava Aleksića, na koji ZLF nije bio ni pozvan, potvrda je, kaže Radun, ozbiljnog haosa u opoziciji. Poruku ZLF da će na izborima podržati tzv. studentsku listu analitičar vidi kao iznuđenu odluku.

Branko Radun: Đilas više nema nikakav autoritet, što pokazuju stranački rejtinzi

- Neko vrši pritisak na njih, od njih se očekuje da podrže nepoznat program nekih ljudi koji se tek pojavljuju na političkoj sceni, a mi ne znamo ko su oni. Podsetimo se Demokratske stranke. Sad od nje imate samo brend kao takav. Njima je, na primer, lako da podrže tzv. studentsku listu. Oni sad nemaju glasače, a kad nemate glasače, nemate šta ni da rizikujete. Stranka koja ima rejting gubi sve što dobija ako podrži neku listu za koju ne zna ni ko je čini. Miroslav Aleksić, Dragan Đilas, Savo Manojlović iole postoje na sceni, imaju neke glasače, a ove fantomske se mogu ugasiti ako podrže neku listu. Zato, kad se donose takve odluke, prve na tapetu za izjašnjavanje su te minorne stranke, poput ZLF. Od njih se prvo traži da se izjasne, da se stvori neki utisak za tu drugu listu da ih ima više - naglasio je Radun.