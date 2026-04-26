Slušaj vest

Još jedan talas optužbi unutar opozicionog bloka pokrenuo je narodni poslanik Zeleno - levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić, koji je reagovao na tvrdnje poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića koje je izrekao gostujući u prošlonedeljnoj emisiji "Utisak nedelje".

Milivojević je poručio da "nijedna stranka osim DS nije ostala bez prebega" u parlamentu, na šta je reagovao Dinić, koji je na mreži Iks poručio da je Milivojević izgovorio "notornu neistinu". Dinić je zatražio da se Milivojević izvini, ali lider DS to još nije učinio.

Dinić je na Iksu objavio izjavu Srđana Milivojevića koju je demantovao.

- Sa zakašnjenjem gledam 'Utisak nedelje' i i čujem da kolega Milivojević izgovara notornu neistinu i to ne jednom, nego dvaput: 'Ako posmatrate sadašnji parlament, koji je Demokratska stranka napustila, nijedna, sem DS, poslanička grupa nije ostala u identičnom sastavu. Podvlačim: nijedna sem DS nije ostala bez prebega'. Poslanička grupa ZLF ima 10 poslanika i radi u istom sastavu od prvog dana aktuelnog saziva do danas, a o prebezima nema ni govora. Nadam se da će se kolega Milivojević izviniti i demantovati izgovorenu neistinu - poručio je Dinić na Iksu.

Dva dana kasnije, Dinić je takođe na Iksu obavestio javnost da je na ovu temu razgovarao sa Milivojevićem, od koga je tražio izvinjenje.

- Malopre sam sreo Milivojevića i pitao ga da li će se izviniti za izrečenu neistinu. Rekao je da javno sigurno neće. Toliko o tome - naveo je Dinić.

Podsećamo, devet opozicionih stranaka održalo je 22. aprila sastanak o izborima u sedištu Narodnog pokreta Srbije, a među njima nisu bili DS i pokret "Kreni promeni" koji javno podržavaju studentsku listu, kao ni Novi DSS-a koji tvrdi da nema promene vlasti bez "autentične desnice".