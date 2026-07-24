jasno je da nema podrške za smenu Vlade

jasno je da nema podrške za smenu Vlade

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Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov, potvrdio je da su poslanici vladajuće većine svojim potpisima uputili zahtev za zakazivanje sednice Narodne skupštine na temu koju su predložili poslanici opozicije - glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

- Iako je jasno da nema podrške za smenu Vlade, omogućićemo im ovaj besmisleni politički performans i od ponedeljka ćemo čuti šta to epohalno imaju da kažu, a da već nisu rekli bar sto puta, što u Skupštini, što u javnosti - naveo je Jovanov.

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Prema njegovim rečima, od predstojeće rasprave niko neće imati realne koristi, osim pojedinih opozicionih poslanika kojima će sednica poslužiti za sopstvenu promociju pred predstojeće izbore.

On je dodao da je takvo ponašanje očekivano, jer opozicija "brine isključivo o sebi" i naglasio da je za vladajuću većinu ključni značaj ove sednice formalne prirode.

- Jedino važno u vezi sa ovim zasedanjem jeste to što će se njegovim završetkom konačno otkloniti sve prepreke za raspisivanje i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora - zaključio je Jovanov.