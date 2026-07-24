Slušaj vest

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov, potvrdio je da su poslanici vladajuće većine svojim potpisima uputili zahtev za zakazivanje sednice Narodne skupštine na temu koju su predložili poslanici opozicije -  glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

- Iako je jasno da nema podrške za smenu Vlade, omogućićemo im ovaj besmisleni politički performans i od ponedeljka ćemo čuti šta to epohalno imaju da kažu, a da već nisu rekli bar sto puta, što u Skupštini, što u javnosti - naveo je Jovanov.

Ne propustitePolitikaZAKAZANA SEDNICA O NEPOVERENJU VLADI ĐURE MACUTA! Brnabićeva objasnila sledeći korak ako vlada ne dobije podršku parlamenta
2026-07-24 10_14_07-Nenajavljena poseta evroparlamentaraca _ URANAK1 - YouTube — Mozilla Firefox.png

Prema njegovim rečima, od predstojeće rasprave niko neće imati realne koristi, osim pojedinih opozicionih poslanika kojima će sednica poslužiti za sopstvenu promociju pred predstojeće izbore.

On je dodao da je takvo ponašanje očekivano, jer opozicija "brine isključivo o sebi" i naglasio da je za vladajuću većinu ključni značaj ove sednice formalne prirode.

- Jedino važno u vezi sa ovim zasedanjem jeste to što će se njegovim završetkom konačno otkloniti sve prepreke za raspisivanje i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora - zaključio je Jovanov.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaSLEDEĆE NEDELJE SASTANAK O "APOTEKAMA BEOGRAD": Radnici primljeni u Predsedništvu i dogovorili naredni korak
WhatsApp Image 2026-07-24 at 11.08.34.jpeg
PolitikaDELILI JOJ NAGRADE, A SADA ĆUTE: I blokaderi se ograđuju od Jasmine Paunović, a CRTA i Evropski pokret u Srbiji NE! "Ne bi trebalo da gazi ni KUPUS U KACI"
Jasmina Paunović
PolitikaSLUČAJ OSTAVKI U VRANJU - NAJAVA POTPUNOG KRAHA OPOZICIJE?! Šta se krije iza potresa u Aleksićevom NPS: Rat centrale iz BG i plenumaško-blokaderskog koncepta
IMG-20241122-WA0008.jpg
Politika"ZELENOVIĆ IMA LUZERSKI STAV - 'ŠUTIRA' LJUDE S LEĐA" Antonela Riha osudila napade na nove članove REM-a: To nije korektno (VIDEO)
Antonela Riha Nebojša Zelenović