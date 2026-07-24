da li je to ta kulturnija srbija?

da li je to ta kulturnija srbija?

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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić održala je danas konferenciju tokom koje je govorila je o vanrednoj sednici zakazanoj za ponedeljak, kao i o napadima Jasmine Paunović na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Ana Brnabić je na samom početku istakla da je za ponedeljak u 10 sati sazvala deveto vanredno zasedanje Skupštine Srbije na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, a za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

1/7 Vidi galeriju Ana Brnabić na konferenciji za medije Foto: Marko Karović

Brnabićeva je navela da će javnost, kada je reč o opoziciji, najverovatnije gledati i slušati sve isto kao na svakoj sednici.

- Nažalost, prisustvovaćemo još jednom rijalitiju u režiji narodnih poslanika iz bivše vlasti koji očigledno nemaju poslanika da obezbede kvorum, nemaju dovoljno potpisa da iniciraju zasedanje, ali žele da raspravljau o poverenju ili nepoverenju Vladi. To je politički rijaliti koji je sasvim u njihovom maniru. Mi smo pokazali demokratski kapacitet koji je izuzetno važan, pokazali smo da nemamo čega da se plašimo. Verujem da nećemo čuti ništa novo, već sve isto kao i na svakoj sednici Narodne Skupštine bez obrzira na to šta je dnevni red - rekla je Brnabić.

O napadima Jasmine Paunović na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu

Brnabićeva se osvrnula i na dešavanja u protekla tri dana u vezi sa izjavama Jasmine Paunović, bivše zamenice višeg javnog tužioca u Beogradu, danas kandidatkinje na tzv. studentskoj listi.

- Diče se da su proevropske, prodemokratske vrednosti bitne, dobila je nagradu od NVO CRTA, nagradu za doprinos godine Evropi, ona je takođe deo ProGlasa i druga na tzv. studentskoj listi, to je žena koja je odmah na toj listi iza Vladana Đokića. Govor mržnje dolazi od takve osobe. Ono što nam je svima promaklo, a važno je za našu zemlju, imate sa strane određene medije koji nisu ni jednu jedinu reč objavili o tome, a milion puta su je zvali da gostuje i govori na različite teme, a sada se prave kao da se ništa nije desilo - rekla je Brnabići dodala:

- Važna stvar za naše društvo, a tiče se svih tih osuda koji se tiče svega o čemu je Paunović govorila, da Srbi imaju neprijatelje, to da je zvučala toliko neinteligentno, što je rekla da Srbijom vladaju antisrbi a ne Srbi, a jednu stvar nisu osudili a to je napad na porodicu Aleksandra Vučića. Niko nije rekao zašto napadate jednu porodicu, neku decu, znate zašto? Zato što je to porodica Aleksandra Vučića - poručila je Ana Brnabić.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Na pitanje novinara da li je neko kontaktirao sa njom (Brnabićevom) nakon tih izjava, predsednica Skupštine rekla je da nije, niti da ima potrebe da nju kontaktiraju - već one koji su Jasmini Paunović dali nagradu.

- Razumem, nažalost, da njih ne zanima porodica Aleksandra Vučića. Stoti i hiljaditi put čujemo da mu otac nije otac i da njegova deca nisu njegova deca. Ovo je samo još jedna u nizu stvari koje je preživeo. Jesu li kontaktirali Evropski pokret u Srbiji i nakon ovakvih izjava da povuku ove nagrade? Nek pitaju NIN... Pitajte ih da li je i dalje Jasmina Paunović ličnost godine, a ako jeste - da li je u pozitivnom ili negativnom smislu. Znam da često kontaktiraju sa Vladanom Đokićem. Znam da nije prihvatio nijedan poziv Vučića na dijalog, ali je prihvatio svaki poziv stranaca. Je l' to ta kulturnija, obrazovanija, demokratskija Srbija koju imaju da ponude? - poručila je Brnabićeva.